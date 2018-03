Papa Paolo VI santo | il miracolo di Amanda | Per la scienza nostra figlia non poteva

PAOLO VI E OSCAR ROMERO SARANNO SANTI/ L’annuncio di Papa Francesco : i miracoli sulla vita nascente : PAOLO VI e OSCAR ROMERO SARANNO SANTI: l'annuncio di Papa Francesco e i miracoli sulla vita nascente. Le date ipotetiche per le canonizzazioni di Montini e del vescovo martire di El Salvador(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:20:00 GMT)

Papa Paolo VI e Oscar Romero - il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador - saranno santificati : Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi – l’organismo della Chiesa cattolica che si occupa dei processi di canonizzazione – a promulgare i decreti sui miracoli attribuiti a Papa Paolo VI (in carica dal 1963 al 1978) The post Papa Paolo VI e Oscar Romero, il sacerdote assassinato nel 1980 a San Salvador, saranno santificati appeared first on Il Post.

Il Papa : Paolo VI e l’arcivescovo Romero presto santi : Il Papa: Paolo VI e l’arcivescovo Romero presto santi Dopo la promulgazione dei decreti, Francesco ha ribadito che la celebrazioni religiose non sono a pagamento. “La messa – ha detto – è il sacrificio di Cristo che è gratuito. Se vuoi fare l’offerta falla, ma non si paga”. Continua a leggere L'articolo Il Papa: Paolo VI e l’arcivescovo Romero presto santi proviene da NewsGo.

Papa : autorizzato decreto - Paolo VI sarà santo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Francesco proclama santi Paolo VI e Romero : il Papa del Concilio e il vescovo di strada simboli della Chiesa di Bergoglio : Due facce agli antipodi della stessa Chiesa cattolica – un pontefice e un vescovo “di strada” – che diventano simboli della Chiesa di Francesco. Nello stesso giorno Bergoglio autorizza la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto per proclamare santi Giovanni Battista Montini, Papa Paolo VI, e Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 dagli squadroni della morte dal ...

Papa Francesco : Paolo VI e Romero saranno santi : Papa Francesco ha deciso di proclamare due nuovi santi: Paolo VI e l'arcivescovo Romero. Il pontefice ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Paolo VI (Giovanni Battista Montini), e quello riguardante il beato Oscar Arnolfo Romero Galdamez, arcivescovo di San Salvador. Montini nacque a Concesio (Brescia) il 26 settembre 1897 e ...

Francesco proclama santi Paolo VI e Oscar Romero : un Papa e un vescovo di strada simboli della Chiesa di Bergoglio : Due facce agli antipodi della stessa Chiesa cattolica – un pontefice e un vescovo “di strada” – che diventano simboli della Chiesa di Francesco. Nello stesso giorno Bergoglio autorizza la Congregazione delle Cause dei santi a promulgare il decreto per proclamare santi Giovanni Battista Monti, Papa Paolo VI, e Oscar Romero, l’arcivescovo di San Salvador, ucciso il 24 marzo 1980 dagli squadroni della morte dal regime ...

Papa Paolo VI e il vescovo martire Romero saranno santi : Roma, 7 mar. , askanews, Papa Francesco martedì 6 marzo 2018 ha autorizzato la promulgazione dei decreti che riconoscono i miracoli rispettivamente attribuiti all'intercessione del beato Paolo VI e ...

Roma : udienza Papale in aula Paolo VI per il freddo : Chi non ha trovato posto nell’aula Paolo VI ha potuto seguire dalla Basilica Roma – L’udienza papale del mercoledì ha avuto un cambio di programma.... L'articolo Roma: udienza papale in aula Paolo VI per il freddo su Roma Daily News.

Papa Paolo VI SANTO/ Il miracolo dell'uomo che ha abbracciato la vita prima della nascita : Ieri è stato diffuso il contenuto dell'incontro a porte chiuse di Francesco con i sacerdoti romani, in cui il PAPA ha detto che PAOLO VI sarà SANTO entro l'anno. GIACOMO SCANZI(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 06:09:00 GMT)PAPA PAOLO VI SANTO/ Perché ha guarito un feto: siamo pienamente uomini anche prima di nascere, di F. BraschiPAOLO VI/ Non si guadagna Dio se non a partire dal cuore di ognuno, di D. Zardin

Papa Francesco annuncia : 'Paolo VI sarà santo quest'anno' : Paolo VI sarà santo quest'anno" . Lo ha annunciato Papa Francesco parlando con i sacerdoti di Roma . L'incontro a porte chiuse si era svolto giovedì ma solo adesso è stato diffuso il testo sul quale ...

Papa Francesco : Paolo VI sarà santo quest'anno : Roma, 17 feb. , askanews, 'Paolo VI sarà santo quest'anno': lo ha detto Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede ha infatti reso note oggi le parole che il Papa ha scambiato giovedì mattina, ...

Papa Francesco : Paolo VI sarà proclamato santo entro l'anno - : L'annuncio del pontefice durante un incontro a porte chiuse con i sacerdoti romani. Poi scherza coi preti e dice: "Benedetto e io, in lista di attesa: pregate per noi!"

Paolo VI santo - Papa Francesco autorizza l’ultimo passaggio dell’iter di canonizzazione. Manca solo la data : Paolo VI sarà presto santo. Lo ha deciso Papa Francesco che ha autorizzato il cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, a emanare il decreto sul miracolo avvenuto per intercessione di Giovanni Battista Montini. Si tratta dell’ultimo passaggio dell’iter di canonizzazione del Pontefice bresciano. Ora Manca soltanto la data della celebrazione durante la quale Francesco proclamerà santo il suo predecessore. ...