Pallanuoto | Recco alla prova Bpm

Pallanuoto : Pro Recco vince Coppa Italia

Pallanuoto : la Coppa Italia va ancora alla Pro Recco! Sono sei consecutive - battuta l’AN Brescia : Sono sei di fila, tredici totali. La Pro Recco continua a lasciare le briciole agli avversari. Nell’ennesimo capitolo di una storia senza fine, i recchelini si impongono in quel di Bari nella finale della Coppa Italia per sugli eterni rivali dell’AN Brescia. I lombardi devono nuovamente arrendersi al monologo dei campioni d’Italia: ci erano andati vicinissimi all’impresa l’anno scorso, quando in casa uscirono ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2018 : ancora una volta la finale sarà tra Pro Recco e AN Brescia : Ennesimo capitolo di una storia senza fine: ancora una volta la finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile sarà tra AN Brescia e Pro Recco. Si sono disputate oggi le semifinali in quel di Bari: i lombardi di Sandro Bovo hanno vinto lo scontro diretto con la Sport Management, successo nettissimo per i recchelini con la CC Napoli. Pro Recco-CC Napoli 20-3 Pro Recco: Tempesti, F. Di Fulvio 2, Alesiani 1, Bruni 2, Molina Rios 3, Bodegas 1, Ivovic ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Sabadell-Pro Recco 9-18. Liguri inarrestabili anche in trasferta : Continua inarrestabile la marcia della Pro Recco in Champions League di Pallanuoto maschile: la squadra Campione d’Italia si è imposta in trasferta a Sabadell con il netto punteggio di 9-18. Partita decisa dopo metà gara, sul 4-8, ultimo parziale impressionante: 1-6. Gli ospiti hanno messo la testa avanti alla fine del primo quarto, con la doppietta di Bodegas che ha sancito il 3-2 al primo intervallo, e non si sono più voltati indietro: ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della quindicesima giornata. Pro Recco e Sport Management senza problemi : quindicesima giornata leggermente ristretta quella di oggi per il campionato di Pallanuoto maschile di A1. Doppio anticipo nei giorni scorsi, oggi impegnate le prime due della classe Pro Recco e Sport Management che non sbagliano e vincono nettamente. Successi di misura anche per RN Savona e per Canottieri Napoli nel derby con il Posillipo. Andiamo a riepilogare i risultati e la classifica aggiornata. 15^ giornata – 24 febbraio ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Pro Recco e Sport Management per allungare in un giornata dimezzata : La 15a giornata della Serie A1 di Pallanuoto maschile si presenta dimezzata: si sono già giocati due anticipi nei giorni scorsi, con Catania che ha battuto Trieste 9-8, mentre Brescia è stata corsara ad Ortigia, vincendo per 17-12. Restano così soltanto cinque le partite da disputarsi, tutte nella giornata di domani. La Pro Recco vuole restare a punteggio pieno: di fronte si ritroverà Torino, non di certo una corazzata, in un match ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Spandau 12-4. Liguri sempre più primi : La Pro Recco, nonostante sia già qualificata alla Final Eight della Champions League di Pallanuoto, continua la propria marcia in vetta al raggruppamento, battendo lo Spandau per 12-4. Liguri al primo posto nel girone con 21 punti, 5 di margine sull’Eger; Spandau che resta a quota 15. Pronti, via ed i Liguri passano con Bruni. Negrean pareggia i conti, ma l’ultimo giro di lancette è tutto di marca Pro Recco, che diviene devastante: ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : la Pro Recco soffre ma vince a Berlino con lo Spandau : Qualche assenza di troppo (quella dell’ultimo minuto di Matteo Aicardi), ma la Pro Recco continua a vincere. Sono sei vittorie in sette partite per i campioni d’Italia in carica nella Champions League di Pallanuoto: la compagine guidata da Vladimir Vujasinovic si impone in trasferta a Berlino, contro lo Spandau per 10-9. Successo convincente per i recchelini che, pur soffrendo nell’ultimo quarto, hanno dimostrato di poter ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 13a giornata. Recco soffre nel derby ma è campione d’inverno : La Pro Recco è campione d’inverno: la formazione ligure vince in trasferta 8-13, non senza soffrire, nel derby contro Bogliasco ed infila la 13a vittoria consecutiva in campionato, scongiurando un aggancio targato Sport Management, che pure vince nella difficile trasferta in quel di Savona per 6-11. Tiene il passo il Brescia, che vince a valanga sull’Acquachiara per 17-0. Colpo Ortigia in casa del Napoli in ottica Final Six: i ...

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Sabadell 13-5. Liguri cinici - gli ospiti si sciolgono alla distanza : Pro Recco inarrestabile anche in Champions League: i Liguri, pur qualificati di diritto alla Final Eight, continuano ad offrire ottime prestazioni in Europa ed oggi hanno battuto il Sabadell per 13-5, anche grazie ad un terzo quarto da urlo, chiuso con il parziale di 6-0. Nel primo quarto la Pro Recco chiude avanti 3-2, dopo essere anche stata sotto per 1-2, ma la svolta che indirizza la gara arriva nella seconda frazione: padroni di casa sul ...

Pallanuoto - A1 2018 : Pro Recco e AN Brescia vincono negli anticipi della 12ma giornata : Tornano a sfidarsi a distanza, dopo lo scontro diretto di qualche giorno fa, Pro Recco e AN Brescia, prima e terza forza del campionato italiano di Pallanuoto. Sono andati in scena oggi gli anticipi della dodicesima giornata di A1, con entrambe le squadre vincitrici senza particolari problemi. La Pro Recco resta a punteggio pieno battendo per 9-2 in casa la Pallanuoto Trieste, i lombardi di Sandro Bovo riescono ad imporsi in trasferta sulla SS ...

