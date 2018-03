Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 | Champions League | Higuain sontuoso | Dybala risolutore

oasport

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Laè ai quarti di finale di. Fantastica vittoria a Wembley contro ilin rimonta per 2-1 con le reti di. Ecco ledei bianconeri Buffon 6: qualche responsabilità sul goal di Son, dove non è perfetto nel tuffo. In precedenza alcuni interventi molto importanti. Anche nella ripresa è attento. Barzagli 5,5: Son è un cliente scomodissimo e il coreano lo fa penare con le sue continue accelerazioni. In crisi totale sulla fascia, si riprende in parte quando viene spostato centrale. Mezzo punto in più per il salvataggio su Son dopo il palo di Kane Benatia 5,5: nell’assedio inglese anche lui va in difficoltà, ma rispetto ai compagni di reparto è quello che sbaglia meno nel primo tempo. Un problema fisico lo costringe al cambio. Dal 60′ Lichtsteiner 6,5: entra ed è subito decisivo. Da lui parte l’azione del pareggio ...