Paco Torreblanca Best Bakery a DM | «Quella volta che ho preparato il dolce per Papa

(Di mercoledì 7 marzo 2018)Nel 1990 è stato eletto il Miglior Pasticcere d’Europa, nella sua carriera ha deliziato i palati dei sovrani di Spagna, diRatzinger e di Obama. Lui è, classe 1951, mago della pasticceria spagnola pronto a farsi scoprire dal – e a scoprire il – Belpaese nel nuovo programma di Tv8,(da lunedì 12 marzo alle 18.35).sarà uno dei due giudici, l’altro è il belga Alexandre Bourdeaux, chiamato a girare lo Stivale per scegliere la migliore pasticceria di Italia. DavideMaggio.it l’ha incontrato in quello che egli stesso definisce il suo “santuario” ossia il laboratorio/scuola, nei pressi di Alicante (Spagna), in cui prepara dolci che finiscono sulle tavole di mezzo mondo. Intervista aCome sei approdato a? All’inizio, quando me l’hanno chiesto, ho pensato ...