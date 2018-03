Otto cose che Berlusconi ha detto per spiegare il voto di domenica 

Cosenza : Camera di Commercio e INPS condividono dati e informazioni sulle imprese - sOttoscritto protocollo d'intesa - Calabria Reportage : ... sono 22 con gli enti pubblici, che contribuiranno alla formazione di una visione molto ampia di tutta l'attività della pubblica amministrazione al servizio delle imprese e dell'economia. Da ...

“Cose mai viste…”. Insieme a Verissimo : la Henger e Monte si rivelano. Nel salOtto di Silvia Toffanin sono scintille e i due ex naufraghi non la mandano a dire. Gelido silenzio in studio : Ormai è diventato un caso, quello delle accuse di Eva Henger nei confronti di Francesco Monte è un fatto che a distanza di settimane sta ancora monopolizzando l’attenzione. Dopo essere stata ospite di Alessia Marcuzzi e aver rilasciato diverse interviste, l’ex naufraga è approdata nello studio di Verissimo. La mamma di Mercedesz è stata eliminata la stessa sera in cui è scoppiato lo scandalo, mentre l’ex tronista ha ...

“Cosa ho fumato veramente sull’Isola”. Francesco Monte racconta la verità. Si era rifiutato di parlare con tutti - ma - solo nel salOtto di Silvia Toffanin - ha avuto il coraggio di dire come sono andate veramente le cose. E la Henger - a bocca aperta - reagisce così : Per tutti quelli che aspettano con ansia la puntata de L’Isola dei Famosi di martedì 13 febbraio, una brutta notizia: non ci sarà alcun confronto tra Francesco Monte ed Eva Henger. I due naufraghi, infatti, hanno deciso di non avere alcun faccia a faccia durante la diretta. Né andranno da Barbara D’Urso. In compenso, però, li vedremo nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo. È stato Piersilvio a convincerli e non hanno potuto dire di no. ...

Castellammare - SOttopasso di via Cosenza - «progetti milionari per non attendere un minuto»

Corte d'Appello di Napoli - L'ex sOttosegretario Cosentino torna in libertà : Nel 2005 Berlusconi lo nomina coordinatore del Pdl in Campania , e nel 2008 diventa sottosegretario all'Economia . Poi le inchieste e i processi: la prima volta che Cosentino ha varcato la porta di ...

Castellammare - SOttopasso di via Cosenza - sì o no? L'ingegnere dell'Eav "Sarà il Comune a decidere"