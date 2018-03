Oscar 2018 : Tutti i vincitori - le riflessioni - le statistiche e le curiosità – #5 : Una volta calmatesi le acque, per il terzo anno di fila siamo disposti a rileggere l’avvenuta cerimonia di premiazione dei 90esimi Academy Awards con l’intento di delinearne il profilo, macroscopicamente e microscopicamente. Anzitutto conforta appurare come per quest’edizione si abbia deciso di non assecondare (ossia leccare) le contingenze politico-socio-culturali imperanti, riuscendo a non distogliere […]

Guillermo Del Toro divorzio top secret da Lorenza Newton/ Il vincitore dell'Oscar 2018 e i suoi "segreti" : Guillermo Del Toro, il regista che ha conquistato 4 premi Oscar con "La Forma dell'acqua", preferisce stare "dietro la telecamera" anche nella vita privata(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 16:40:00 GMT)

Oscar 2018 - elenco completo dei vincitori : La cerimonia della consegna degli Oscar è stata celebrata nella notte tra il quattro ed il cinque marzo; scoprite assieme a noi tutti i vincitori della novantesima edizione degli Academy Awards.

Oscar 2018 : Tutti i vincitori - le riflessioni - le statistiche e le curiosità – #5 : Una volta calmatesi le acque, per il terzo anno di fila siamo disposti a rileggere l’avvenuta cerimonia di premiazione dei 90esimi Academy Awards con l’intento di delinearne il profilo, macroscopicamente e microscopicamente. Anzitutto conforta appurare come per quest’edizione si abbia deciso di non assecondare (ossia leccare) le contingenze politico-socio-culturali imperanti, riuscendo a non distogliere […]

Oscar 2018 : Tutti i vincitori - le riflessioni - le statistiche e le curiosità – #5 : Una volta calmatesi le acque, per il terzo anno di fila siamo disposti a rileggere l’avvenuta cerimonia di premiazione dei 90esimi Academy Awards con l’intento di delinearne il profilo, macroscopicamente e microscopicamente. Anzitutto conforta appurare come per quest’edizione si abbia deciso di non assecondare (ossia leccare) le contingenze politico-socio-culturali imperanti, riuscendo a non distogliere […]

Kendall Jenner : ricoverata in ospedale prima degli Oscar 2018 : Sembra che Kendall Jenner abbia passato una spiacevole esperienza prima degli Oscar 2018. La modella era mozzafiato in un mini dress nero sul tappeto rosso dell’after party organizzato da Vanity Fair, nessuno avrebbe mai immaginato che fosse appena uscita dall’ospedale. tell me more A post shared by Kendall (@KendallJenner) on Mar 5, 2018 at 10:48am PST Invece oggi People riporta che sarebbe stata costretta ad andare in ...

Oscar 2018 - il trend maschile sul red carpet è il velluto : Cambia il tessuto, cambia (quasi) tutto e il red carpet più importante dell’anno si accende. Anche nei colori. Il vellutonero domina, anche con motivi 3D, ma fanno capolino anche un verde smeraldo che cambia con la luce, il senape, il tabacco e il rosso, che Armie Hammer, uomo che per questo tessuto ha già dimostrato simpatia, porta addirittura a figura intera, con un abito d’autore, non un classico smoking con i revers a punta o a ...

Oscar 2018 - i 10 uomini più eleganti : Finalmente il red carpet abbandona la grammatica total black della protesta, rimandando il messaggio da spillette, dress code e parole ai fatti e alle pratiche quotidiane di un mondo dello spettacolo che ripensa le proprie regole dopo lo scandalo Weinstein e quelli che sono scoppiati a seguire. Il segnale forte è arrivato; ora è il momento di guidare la trasformazione. Sul tappeto rosso degli Oscar 2018 questo passaggio è segnato non solo da un ...

Oscar 2018 - chi è il ladro della statuetta di Frances McDormand ‘beccato’ dopo pochi minuti (VIDEO) : Il ladro di Oscar. Potrebbe diventare il soggetto per un nuovo script neorealista, o di una commedia all’italiana, quello che è accaduto all’attrice Frances McDormand dopo la premiazione della notte degli Oscar 2018. La 60enne fresca vincitrice della statuetta come Miglior Attrice protagonista per Tre manifesti ad Ebbing, Missouri è stata derubata del prezioso oggetto dorato mentre si trovava al Governors Ball. Secondo diverse testate ...

Oscar 2018 : vince Coco. Ma gli altri chi sono? : Poco spazio alla fantasia, quindi, e tanta verità in un film che è quasi uno specchio di ciò che davvero sono costrette a subire alcune persone in certe parti del mondo. Il film ha ottenuto, infatti, ...

Un film plagiato ha vinto l'Oscar 2018? : Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro si è assicurato la stuatuetta più prestigiosa di questi Oscar 2018 , quella per il miglior film in ...

Un film plagiato ha vinto l'Oscar 2018? : Come ampiamente previsto dai pronostici della vigilia, "La forma dell'acqua" di Guillermo Del Toro si è assicurato la stuatuetta più prestigiosa di questi Oscar 2018, quella per il miglior film in gara. Il film del messicano Del Toro aveva fatto incetta di candidature. Ben tredici erano infatti le categorie nelle quali "La forma dell'acqua" concorreva. Alla fine sono state quattro le statuette raccolte dalla pellicola. Oltre a quella per il ...

4 marzo 2018 : Che cosa racconta di Hollywood la notte degli Oscar : La notte degli Oscar quest'anno è andata di pari passo alla maratona di Mentana , e un po' tutto il mondo ha fatto "le ore piccole" cercando di capire chi avrebbe vinto il miglior film da un lato e dall'altro chi si sarebbe portato a casa il miglior risultato elettorale in Italia. Che, per quanto ...

Oscar 2018 - rubata la statuetta alla migliore attrice protagonista Frances McDormand : Frances McDormand ha vinto l'Oscar come migliore attrice protagonista per la sua interpretazione nei 'Tre Manifesti a Ebbing, Missouri', ma la gioia è stata breve. Un uomo ha rubato la statuetta ed è ...