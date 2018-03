Orfini | Renzi si è dimesso | non ha senso discuterne in direzione

Orfini convoca il congresso Pd : Renzi ha lasciato formalmente : Il Pd, dopo il voto, è sempre più nel caos. Lunedì scorso, in una concitata conferenza stampa, il leader del Pd, Matteo Renzi ha annunciato le sue dimissioni da segretario. Poi è arrivata una postilla: "Ma congresso e primarie solo dopo la formazione del governo. Poi farò soltanto il senatore". Tanto è bastato per far infuriare la fronda dem che invece ha chiesto un passo indietro immediato da parte dell'ex premier. Su ...

I renziani perdono le sfide nei collegi : sconfitti Franceschini - Orfini - Serracchiani - Minniti - Bellanova : Il tracollo del Partito Democratico si riflette nei collegi uninominali. Quasi tutti i big candidati hanno perso la loro personale battaglia con gli altri candidati. A notte fonda il senatore uscente Stefano Esposito, noto tra le altre cose per aver condotto una dura battaglia contro i No Tav, è il primo a trarre le conclusioni: con un post su Facebook annuncia il suo addio alla politica. "Gli elettori hanno dato il loro responso. Ho ...

Liste Pd. Gentiloni - Madia - Orfini e Bonino a Roma - Renzi a Firenze - Boschi a Bolzano : A leggere le candidature è Lorenzo Guerini. È notte fonda al Nazareno quando arriva l'ok alle Liste, dopo trattative infinite e lo strappo con la minoranza dem.Paolo Gentiloni sarà candidato al collegio Roma 1 per la Camera e in due listini proporzionali nelle Marche e in Sicilia. A Roma 2 correrà Marianna Madia, mentre Matteo Orfini sarà a Torre Angela. Nella Capitale anche Emma Bonino per il Senato.Matteo ...

Orfini : Su Lorenzin giusto che decida Zingaretti : Roma– A chi gli ha chiesto un commento sull’esclusione della lista del ministro Beatrice Lorenzin dalla coalizione di centrosinistra per le prossime elezioni regionali nel Lazio, il... L'articolo Orfini: Su Lorenzin giusto che decida Zingaretti su Roma Daily News.