Orfini convoca il congresso Pd | Renzi ha lasciato formalmente

ilgiornale

: #ULTIMORA #DimissioniRenzi, il presidente del #PD #Orfini convoca l'assemblea nazionale del partito per gli adempi… - jovinow : #ULTIMORA #DimissioniRenzi, il presidente del #PD #Orfini convoca l'assemblea nazionale del partito per gli adempi… - gira_marco : RT @AlRobecchi: In questa rara immagine medievale, Matteo Orfini convoca l’assemblea per la fase congressuale - crocedelizia1 : RT @AlRobecchi: In questa rara immagine medievale, Matteo Orfini convoca l’assemblea per la fase congressuale -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Il Pd, dopo il voto, è sempre più nel caos. Lunedì scorso, in una concitata conferenza stampa, il leader del Pd, Matteoha annunciato le sue dimissioni da segretario. Poi è arrivata una postilla: "Mae primarie solo dopo la formazione del governo. Poi farò soltanto il senatore". Tanto è bastato per far infuriare la fronda dem che invece ha chiesto un passo indietro immediato da parte dell'ex premier. Su questo fronte ha rincarato la dose proprio il leader della minoranza Dem, il Guardasigilli Andrea Orlando: "on ci deve essere nessun traccheggiamento. Lo statuto del Pd dice che se cade il segretario si dimette tutto il gruppo dirigente. Se non ci sono le dimissioni,chiarirà perchè non si deve dimettere". Poi l'appello di Orlando asi fa ancora più esplicito: "non si può dimettere dopo la formazione ...