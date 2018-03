Reddito famiglie - quadro incOraggiante dal 2020 : È quello che mostrano i dati contenuti nella prima "Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile", che il Ministero dell'economia ha inviato al Parlamento. Le previsioni contenute nelle ...

Ora Raggi lancia un Piano Marshall per le buche stradali a Roma : Articolo aggiornato alle 19.45 del 7 marzo 2018 Due giorni di autentico inferno per le strade della capitale per chiunque avesse un'automobile o uno scooter. La pioggia torrenziale delle ultime 48 ore, dopo la neve della settimana scorsa, ha reso arterie principali e vicoli rionali impraticabili per le centinaia di piccole e grandi buche che si sono create. "Le immagini delle buche fanno rabbia. Siamo consapevoli dei disagi che ...

Maltempo Roma : monitOraggio degli alberi nelle ville - presto la riapertura : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito Roma con neve e ghiaccio alcune ville della Capitale sono ancora chiuse ma il Campidoglio sta predisponendo la loro riapertura. Questa va di pari passo con il monitoraggio delle alberature. Tra le ville aperte già oggi risultano: Villa Borghese (Giardino del Lago), Villa Paganini, Villa Lazzaroni, Villa Torlonia e Piazza Vittorio. A breve sono attese nuove ordinanze per la riapertura di molte ...

Piccolo (PD) : Buche - Raggi fa monitOraggi ma chi le ripara? : Piccolo (PD): Automobilisti romani campioni di slalom Roma – Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Twitter. Tramite il noto social network ha concentrato... L'articolo Piccolo (PD): Buche, Raggi fa monitoRaggi ma chi le ripara? proviene da Roma Daily News.

PSG immaturo - ancOra una volta - - il Real Madrid lo doma in scioltezza : 2-1 e quarti raggiunti : tra poco il report completo... Cronaca Il PSG dà subito prova di essere molto motivato, ma la prima occasione ce l'ha il Real Madrid con il sinistro deviato di Benzema dal limite. L'ex Lione ha un'altra occasione, poco dopo, ma il ...

Magi : +Europa va avanti - risultati incOraggianti dai giovani : Roma, , askanews, - +Europa proseguirà nel suo progetto europeista guardando alle elezioni europee del 2019. Il risultato non soddisfacente alle politiche viene considerato comunque un punto di ...

Pochettino : 'In campo con cOraggio' : 'Sappiamo che sarà una grande sfida contro una delle squadre più forti del mondo, ma siamo coraggiosi, abbiamo un atteggiamento positivo, e sappiamo di poter vincere. Il risultato sarà una ...

Tracollo a 5 Stelle nel Lazio Roberta Lombardi nella bufera E Ora studia la vendetta anti-Raggi : Il Movimento 5 Stelle ha stravinto le elezioni, ma lo stesso non si può dire della Regione Lazio. Anzi. Roberta Lombardi, candidata grillina per la Presidenza della Regione Lazio, si classifica terza (e di larga misura) dietro Nicola Zingaretti e Stefano Parisi Segui su affaritaliani.it

“Meriti di morire”. Sedici anni e la sua vita è un incubo. Colpito da un brutto male - lotta con tutte le sue forze - ma quello che gli capita è atroce e inaccettabile. La reazione del ragazzo a tanto orrore è incredibile e cOraggiosa : A Sedici anni ogni ragazzo dovrebbe avere una vita serena, fatta di piccole e grandi gioie quotidiane. Ma ci sono casi, purtroppo, in cui non è così. Casi in cui tutto va a rotoli e la vita di un’intera famiglia viene stravolta. Hunter Brady, sfortunatamente, sta vivendo proprio una situazione di questo genere, dal momento che una brutta malattia ha sconvolto la sua esistenza. Ad aggravare questa penosa situazione, ci si sono messi ...

"Carlo era così innamOrato di mia madre Marina che ha voluto raggiungerla per riabbracciarla" : La camera ardente di Carlo Ripa Di Meana è stata allestita a Roma, dalla Rappresentanza della Commissione Europea in Italia presso lo Spazio Europa, sito via IV Novembre 149. Il marito di Marina Ripa di Meana, scomparsa solo due mesi fa, è stato Parlamentare UE, Commissario europeo per l'Ambiente e Ministro dell'Ambiente.A dare l'estremo saluto a Carlo Ripa Di Meana anche Lucrezia Lante della Rovere, figlia di Marina, che ha voluto ...

Intervista di Rebecca Mais a Sabrina Falanga e al suo cOraggioso “Oltre la superficie delle cose” : “Certi mali sono quasi necessari: non vengono per ucciderti, ma per farti riprendere dal torpore in cui la tua vita è finita. Certi mali sono gabbie dorate in cui decidiamo inconsciamente di rinchiuderci, perché ci danno l’impressione di controllo. Ma, soprattutto, ci danno modo di giustificare i nostri stessi limiti: mi comporto così perché sono […]

Carlo Ripa di Meana - l'ultimo messaggio della figlia : 'Così innamOrato di mia madre che ha voluto raggiungerla' : La camera ardente di Carlo Ripa di Meana è stata allestita a Roma, dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia presso lo Spazio Europa via IV Novembre 149 a Roma. Il marito di Marina Ripa ...

