Ora i partiti siano responsabili

Elezioni - finOra ripartiti 607 seggi su 630 alla Camera : 221 al M5s : Sono 607 su 630 i seggi finora ripartiti alla Camera in base ai risultati delle Elezioni politiche. La quota più consistente spetta al M5s, che conquista 221 seggi di cui 133 in base alla quota ...

Riapre il Palazzo - luci accese partiti per nottata elettOrale : A seguire il Palazzo principe della politica nazionale si stanno per accendere le luci di sedi di partito e quartieri generali ad hoc che a Roma e a Milano sono state apprestate. A Roma, il Pd è a ...

SPILLO/ La forza dei consumatori ignOrata dai partiti : I consumatori hanno un ruolo molto importante per l'economia. Eppure i partiti non sembrano essersi occupati di loro in vista delle elezioni.

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettOrale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...

I programmi elettOrali dei partiti a confronto : Lo scontro sui migranti, il tema sulla sicurezza, fisco e sanità, l’eterno cantiere della sicurezza e i diritti sulle donne. Che cosa propongono i partiti che si sfideranno il 4 marzo per le elezioni politiche? ...

Programmi elettOrali - cosa promettono i partiti su lavoro e occupazione : I dati Istat dicono che l’Italia si appresta ad affrontare questa tornata elettorale delle elezioni politiche con una situazione occupazionale "...

WWF : parte campagna elettOrale apartitica sui social : ... dal bracconaggio ai crimini di natura fino ad arrivare allo sviluppo di una nuova economia capace di creare benessere e occupazione rispettando la natura". "Come accaduto in passato con le grandi ...

Elezioni - Luigi Di Maio : 'FiOramonti ministro Sviluppo economico. Con i partiti tratteremo su sprechi e tagli' : 'Grillo non e' mai stato assente rimarca quindi -, ha ripreso i suoi spettacoli e la sua attivita' ma ci siamo sentiti spesso e venerdi' sara' con noi a Piazza del Popolo'. Infine, alla domanda se il ...

"Cultura è grande assente della campagna elettOrale. Dopo il 4 marzo i partiti si impegnino" : La cultura è la "grande assente della campagna elettorale, proprio quando servirebbe un "impegno a tutto campo per puntare sulla cultura" che è "il motore della crescita civile", per questo Dopo il 4 marzo i partiti "fra i primi compiti" devono darsi quello di "puntare sulla cultura" con l'obiettivo di restituire all'Italia "il suo ruolo di culla della cultura e della civiltà", attingendo "anche alla competenza e all'energia ...

Ora la Boldrini fa i video muti : Scigliere i partiti neo fascisti : La crociata di Laura Boldrini contro le formazioni neo fasciste continua. L'ultima trovata è uno spot muto e in bianco e nero (guarda qui). Il presidente della Camera, ora candidata con Liberi e Uguali di Pietro Grasso, mostra una sfilza di cartelli in cui ha scritto, frase dopo frase, che il fascismo non è morto, che l'Italia è in pericolo e che qualsiasi formazione di ispirazione fascista deve essere sciolta immediatamente. La solita ...

Quanto ci costerebbero le promesse elettOrali dei partiti? Il fact-checking di Cottarelli : Le promesse elettorali dei partiti valgono complessivamente mille miliardi di euro. Una cifra iperbolica che racconta bene la competizione elettorale che si concluderà il prossimo 4 marzo. È la fotografia che è emersa in una serie di fact-checking pubblicati su Corriere della Sera, La Stampa e Repubblica, fatto sui numeri depositati al Viminale da Carlo Cottarelli. La sua sintesi è stata: “I partiti politici ...

L’analisi - Programmi e promesse elettOrali dei partiti sotto la lente : Sono realistici? Quanto peserebbero sulle casse dello Stato? Ecco l’esame a numeri e coperture sulle proposte di tutti gli schieramenti politici

Elezioni politiche - Donatella Bianchi - WWF Italia - : 'la politica si dimostra ancOra disinteressata all'ambiente - al via una nostra vera e propria campagna apartitica sui social' : " Abbiamo deciso di affidare al lupo, alle energie pulite, all'acqua, al paesaggio, al mare il compito di risvegliare una politica assopita, di richiamare la centralità del tema ambientale, ...