OnePlus 6 con display in 19 | 9? Il suo primo Benchmark straccia la concorrenza

Con Android 8.0 Oreo alcuni OnePlus hanno un bug nella suoneria delle chiamate : Vari possessori di smartphone OnePlus lamentano la comparsa di un bug dopo avere proceduto all'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo con ROM OxygenOS L'articolo Con Android 8.0 Oreo alcuni OnePlus hanno un bug nella suoneria delle chiamate è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Chi la fa l’aspetti : OnePlus trolla Xiaomi ma ha fatto i conti senza l’oste : Nel tentativo di farsi beffe di Xiaomi, che nei giorni scorsi aveva cancellato un sondaggio nel quale gli utenti avevano favorito Android One a MIUI, One Plus subisce la stessa sorte con OxygenOS. L'articolo Chi la fa l’aspetti: OnePlus trolla Xiaomi ma ha fatto i conti senza l’oste è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus - ci sarebbe il sì a Project Treble. A condizione che… : OnePlus starebbe valutando la possibilità di abbracciare Project Treble, l'architettura modulare pensata da Google per sveltire gli aggiornamenti software L'articolo OnePlus, ci sarebbe il sì a Project Treble. A condizione che… è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Uno smartphone con Snapdragon 835 a 200 euro? Potrebbe essere vero con OnePlus X2 : A quasi tre anni di distanza dalla presentazione di OnePlus X, il produttore cinese Potrebbe presentare il suo successore, che monterebbe uno Snapdragon 835 e Potrebbe avere un prezzo decisamente competitivo. L'articolo Uno smartphone con Snapdragon 835 a 200 euro? Potrebbe essere vero con OnePlus X2 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus conferma il furto dei dati delle carte di credito di 40.000 utenti : OnePlus ha comunicato ufficialmente di essere stata vittima di un hack che ha consentito agli attaccanti di sottrarre i dati delle carte di credito di un numero imprecisato di utenti. Il produttore cinese ha informato circa 40.000 clienti del possibile furto, invitandoli a tenere sotto controllo i movimenti sulla propria carta. L'articolo OnePlus conferma il furto dei dati delle carte di credito di 40.000 utenti è stato pubblicato per la prima ...

OnePlus sospende i pagamenti con carta di credito sul proprio sito : OnePlus ha deciso di sospendere i pagamenti con carta di credito per gli acquisti effettuati sul proprio sito, dopo alcune segnalazioni di frodi. L'articolo OnePlus sospende i pagamenti con carta di credito sul proprio sito è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Dopo acquisto OnePlus 5 e 5T su sito ufficiale problemi con carta di credito - rischio sicurezza? : La faccenda è seria: chi ha acquistato un OnePlus 5 o 5T o altro prodotto sul sito ufficiale OnePlus negli ultimi mesi lamenta problemi con la sua carta di credito che in più di un'occasione sarebbe stata utilizzata in maniera fraudolenta a seguito della transazione d'acquisto attraverso il canale del produttore. C'è reale pericolo per chi ha comprato un device e non solo per il proprio conto in banca? La notizia è stata riportata dalla ...

OnePlus potrebbe avere dei problemi di sicurezza per i pagamenti con carta di credito e PayPal : Sono stati segnalati vari problemi di sicurezza relativi al pagamento con carta di credito e PayPal sul sito web ufficiale di OnePlus. L'articolo OnePlus potrebbe avere dei problemi di sicurezza per i pagamenti con carta di credito e PayPal è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

OnePlus 6 confermato da Carl Pei e Pete Lau - che tirano fuori anche dettagli sulle specifiche : Carl Pei e Pete Lau, i due simboli di OnePlus, ci confermano OnePlus 6 snocciolando alcune informazioni sulle specifiche tecniche! L'articolo OnePlus 6 confermato da Carl Pei e Pete Lau, che tirano fuori anche dettagli sulle specifiche è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Android 8.0 Oreo di nuovo disponibile per OnePlus 5 con OxygenOS 5.0.1 : OnePlus 5 torna a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo grazie al nuovo firmware OxygenOS 5.0.1: speriamo che questa volta fili tutto liscio. L'articolo Android 8.0 Oreo di nuovo disponibile per OnePlus 5 con OxygenOS 5.0.1 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus 5T con 15 euro di sconto su Geekmall con questo coupon! : Il OnePlus 5T è senza dubbio uno dei migliori smartphone del 2017 grazie ad un design rinnovato ed una scheda tecnica che parla da sola. Per questo il OnePlus 5T è anche uno smartphone molto desiderato e grazie al nostro coupon potrete acquistarlo su Geekmall con ben 15 euro di sconto! Ma non è solo questa l’offerta! Ogni smartphone del grande catalogo Geekmall viene fornito di tanti servizi e garanzie che gli store cinesi non possono ...

OnePlus 5 riceve Android 8.1 Oreo con una build alfa di LineageOS 15.1 : La scorsa settimana una versione alfa di LineageOS 15.1 è stata rilasciata dallo sviluppatore codeworkx di XDA per OnePlus 5 L'articolo OnePlus 5 riceve Android 8.1 Oreo con una build alfa di LineageOS 15.1 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

OnePlus 3 e 3T ricevono OxygenOS 5.0.1 - che non va d’accordo con Play Protect : OnePlus ha rilasciato OxygenOS 5.0.1 per 3 e 3T, dopo l'aggiornamento Play Protect invita a disinstallare "FactoryMode" perché dannosa. L'articolo OnePlus 3 e 3T ricevono OxygenOS 5.0.1, che non va d’accordo con Play Protect è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Evoluzione OnePlus 5T con OxygenOS 4.7.6 : le migliorie dell’ultimo aggiornamento : Sempre in prima linea il OnePlus 5T, reo di aver ricevuto la Open Beta dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo, e, quasi contestualmente, il nuovo upgrade, in versione stabile, alla OxygenOS 4.7.6, concepita per chi non è solito lasciarsi prendere la mano dalle release ufficiose, e preferisce dormire sonni tranquilli, sempre e comunque. Il pacchetto è in fase di distribuzione via OTA a piccoli bocconi: se tutto dovesse procedere secondo i ...