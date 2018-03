Omaggio di 4GB con Vodafone Happy Friday per Festa della Donna | i dettagli

optimaitalia

: Omaggio di 4GB con #Vodafone #HappyFriday per #FestadellaDonna: i dettagli - OptiMagazine : Omaggio di 4GB con #Vodafone #HappyFriday per #FestadellaDonna: i dettagli -

(Di mercoledì 7 marzo 2018)per ladi quest'anno regalerà a tutti i suoi clienti ben 4GB da sfruttare alla velocità del 4Gpropria rete, per tutta la settimana successiva all'attivazione (prima di poterne fruire, occorrerà aspettare l'SMS di avvenuta conferma dell'operazione). L'appuntamento, come ormai di consueto, è per venerdì 9 marzo, con relativo premio richiedibile dalle 00.01 alle 23.59stessa giornata.Una promozione sempre ben accetta l'4 Giga, da poter ottenere sempre nella solita modalità: scaricate, se non l'avete già fatto (a questo punto però dubitiamo ci siano ancora clienti muniti di smartphone e con un profilo dati attivo che non l'abbiano già fatto, anche solo per controllare il credito ed il bundle residuopropria offerta), l'applicazione ufficiale 'My', fate login con le vostre credenziali, e tracciate la linea del sorriso sul ...