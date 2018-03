Nuove immagini mostrano la tripla fotocamera e la notch di Huawei P20

Huawei P20 Pro e la tripla fotocamera : Nuove immagini promozionali : Una nuova immagine promozionale mostra la tripla fotocamera posteriore del prossimo Huawei P20 Pro: ovviamente non sappiamo se saranno posizionate così!Siamo ormai certi che il prossimo top di gamma Huawei P20 Pro sarà uno smartphone android che farà della multimedialità il suo pezzo forte, data la presenza di una tripla fotocamera posteriore.Nel teaser invito di Huawei infatti i tre cerchi stanno a indicare senza ombra di dubbio della presenza ...

Nuove presunte immagini per Huawei P20 confermano la tripla fotocamera posteriore : Nuove presunte immagini di Huawei P20 confermano la presenta di una tripla fotocamera posteriore e l'utilizzo del vetro anche nella parte posteriore del dispositivo. Impossibile però capire se ci sia o meno il notch nella parte frontale.

Huawei P20 e P20 Pro : Nuove immagini e indiscrezioni su caratteristiche e prezzo : Huawei P20 e P20 Pro continuano ad essere al centro di apparizioni in Rete e anticipazioni varie. Ecco le ultime indiscrezioni e le immagini dei device

Un altro - piccolo sguardo a Broly in Dragon Ball FighterZ - ecco Nuove immagini : Bandai Namco ha già ampiamente annunciato e mostrato Broly e Bardack, i primi due personaggi DLC di Dragon Ball FighterZ, mostrandone prime immagini e finanche le intro di apertura nel corso di un match. Dopo aver visto tutto ciò, il magazine nipponico di Weekly Shonen Jump ci permette di dare un altro, piccolo sguardo alle mosse di Broly, il Super Saiyan leggendario. Come potete ammirare dalla scan presente qui sotto, l'antagonista di ben ...

Huawei P20 - P20 Plus e MediaPad M5 messi a fuoco da Nuove immagini e indiscrezioni : nuove indiscrezioni e nuove immagini riguardano il nuovo di Huawei MediaPad M5, P20 e P20 Plus. Da una parte si parla del nuovo tablet atteso per il prossimo Mobile World Congress 2018 che montare un display da 10,8 pollici. Dall'altra torna in auge la questione relativa a quante fotocamere monteranno Huawei P20 e P20 Plus.

Il presunto Huawei MediaPad M5 Pro svelato da Nuove immagini : Direttamente da Roland Quandt arrivano nuove immagini del presunto Huawei MediaPad M5 Pro. Questo tablet di Huawei dovrebbe essere presentato in occasione del prossimo Mobile World Congress 2018. Si tratta della variante da 10 pollici più "performante" dello Huawei MediaPad M5, dispositivo di cui si parlava già da un po'.

Nuove immagini di State of Decay 2 mostrano i miglioramenti grafici : Mentre l'attenzione di Microsoft è attualmente focalizzata su Sea of ​​Thieves, il cui lancio è previsto per il 20 marzo, ci sono altri titoli esclusivi che verranno rilasciati nei prossimi mesi.Uno di questi è State of Decay 2, il sequel di Undead Labs per il gioco di sopravvivenza di zombi previsto in uscita per Windows 10 PC e Xbox One durante la primavera. Il gioco, per ora, ha ricevuto una valutazione ESRB ufficiale ...

Battlefield 1 : il DLC Apocalypse si mostra in un trailer e in Nuove immagini : Come promesso qualche tempo fa, Electronic Arts e DICE hanno pubblicato un trailer e alcuni nuovi screenshot per presentare l'ultimo DLC gratuito di Battlefield 1, Apocalypse. Questo DLC include cinque nuove mappe, nuove armi da mischia, sei nuove pistole, nuovi gadget e un nuovo velivolo.Inoltre, come segnala DSOGaming, il DLC Apocalypse presenta nuove modalità di gioco (modalità di assalto aereo) e vari contenuti come una nuova arma fissa, ...

Nuove immagini e render di Samsung Galaxy S9 e S9 Plus a pochi giorni dalla presentazione : A pochi giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy S9 e Samsung Galaxy S9 Plus, che saranno annunciati al MWC 2018, scopriamo nuovi render delle colorazioni disponibili, modelli in realtà aumentata e indiscrezioni sul modello Plus.

Mercedes-Benz - Nuove immagini della AMG GT4 : La Mercedes-Benz continua a tenere viva l'attenzione sulla AMG GT4 in attesa del suo debutto al Salone di Ginevra. Quelli che vi proponiamo sono i nuovi teaser della berlina sportiva, già presentata nei giorni scorsi in alcune foto spia ufficiali.Carrozzeria a nudo, alettone compreso. La pellicola applicata alla carrozzeria di questo esemplare è decisamente vivace e aggressiva, ma va di pari passo con le scelte che l'AMG ha fatto per questo ...

Nokia 10 si mostra in Nuove presunte immagini render con doppia fotocamera frontale : Sono apparse in Rete alcune nuove presunte immagini render del Nokia 10 secondo cui dovrebbe poter contare su una doppia fotocamera frontale da 8 megapixel

Code Vein si mostre in Nuove immagini dedicate al multiplayer co-op - dettagli sulla trama : L'ultimo numero di Weekly Famitsu ha svelato nuove immagini di Code Vein, il nuovo JRPG souls like di Bandai Namco: gli screenshot, che potete ammirare di seguito, svelano parecchie informazioni, su tutte un primo sguardo alla modalità multiplayer cooperativa del titolo. Prima di tutto, le nuove immagini ci permettono di conoscere qualcosa in più sulla Regina. In passato, il destino del genere umano era sul filo del rasoio perché una ragazza ...

Il presunto Samsung Galaxy C10 si mostra in Nuove immagini : Il presunto Samsung Galaxy C10, che dovrebbe condividere lo stesso aspetto di C10 Plus, sarebbe ritratto in questi nuovi render in tre differenti colorazioni: le immagini mostrano una doppia fotocamera posteriore, un display 18:9 e un sensore di impronte frontale, ma i dubbi permangono.

Luoghi e personaggi di One Piece World Seeker in Nuove immagini : Bandai Namco ha rilasciato nuovi screenshot dedicati a One Piece World Seeker, il nuovo videogioco ispirato all'opera di Eiichiro Oda - da cui è stata trasposta anche la celebre serie animata - in arrivo nel corso del 2018 per Playstation 4, Xbox One e PC. Le immagini ci permettono di dare uno sguardo all'open World che i giocatori potranno esplorre nei panni di Monkey D. Rufy, e questa volta possiamo ammirare location decisamente più corpose ...