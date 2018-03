Nord for dummies

Elezioni - le manovre di M5s e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...

Piogge gelate - forti disagi sulle strade del Nord. Ancora neve a Milano : Autostrade: ripresa la circolazione sulla A1 in Emilia Romagna. Chiusi tratti della A26 per pioggia gelata

Piogge gelate - forti disagi sulle strade del Nord. In Liguria auto e camion bloccati su Via Aurelia : E' stata riaperta nella notte l'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, che era stata chiusa a causa del ghiaccio formatosi dopo le abbondanti nevicate provocando diversi incidenti. La chiusura aveva spezzato in due la Liguria, anche a causa della contestuale chiusura della via Aurelia

Allerta Meteo Italia - avanza lo scirocco : Palermo vola a +23°C - Sardegna avvolta dalla sabbia del Sahara. Gelicidio al Centro - neve forte al Nord [LIVE] : 1/12 ...

Allerta meteo della Protezione Civile : al Nord forti nevicate fino a 40 cm - incubo "gelicidio" : Nuova Allerta meteo del Dipartimento della Protezione Civile: a partire dalla nottata sono attese nevicate fino in pianura sulle regioni centrali, con la quota neve che con il passare delle ore si...

La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche - dice un documento riservato ONU citato dal New York Times : Un documento dell’ONU visto dal New York Times sostiene che la Corea del Nord abbia fornito al regime Siriano di Bashar al Assad materiale che potrebbe essere stato usato per la produzione di armi chimiche. Nel documento sono citati per The post La Corea del Nord ha fornito alla Siria materiale per produrre armi chimiche, dice un documento riservato ONU citato dal New York Times appeared first on Il Post.

Alemanno in Molise : alle Politiche i sovranisti votano Forza Italia e Lega Nord. L'ex ministro sulle Regionali : 'I leader nazionali facciano ... : Alemanno ha anche lanciato un'accusa al Movimento 5 Stelle, che "macinano l'antipolitica, predicando l'abolizione della politica, quale condizione necessaria per risolvere i problemi dell'Italia". "...

L'esperto : ancora zone di criticità - giovedì torna forte maltempo al Nord : Mentre persiste il maltempo soprattutto sulle marche è in arrivo un fronte di aria calda che, a metà settimana, porterà nevicate al nord e pioggia al centro sud -

Forti nevicate a Roma e Napoli. Temperature in picchiata al Nord : Su tutte le regioni italiane si sta registrando un crollo termico imponente. Colpa del Burian, che dalla Siberia ha raggiunto il Mediterraneo. La Pianura Padana si è risvegliata con i termometri sottozero di 10-15 gradi. La capitale è innevata, così come Napoli e le coste adriatiche: è in queste zone che si registrano i maggiori disagi, soprattutto...

Forte nevicata a Roma - allertata la Protezione civile. Temperature in picchiata al Nord : Roma si è risvegliata stamane bianca, non succedeva da sei anni. A partire dalle due di notte infatti nevica ininterrottamente sulla Capitale. Strade completamente imbiancate dal nord al sud della città con circa 3-4 centimetri di neve al suolo. Scuole chiuse in tutta la città, come previsto dall’ordinanza del sindaco di ieri. Fino alla cessata all...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di NEVE su mezz’Italia : Nord già nel freezer - forti nevicate in arrivo anche al Centro/Sud [INFO e DETTAGLI] : 1/24 ...

Allerta Meteo - il BURIAN entra nel vivo e scatena BLIZZARD di NEVE su mezz’Italia : Nord già nel freezer - forti nevicate in arrivo anche al Centro/Sud [INFO e DETTAGLI[ : 1/24 ...

Maltempo : freddo - neve e vento forte da Nord a Sud. Neve attesa anche a Roma : domani scuole chiuse : freddo, Neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da stanotte nevicate al ...

Terremoto - nuova forte scossa sulle Dolomiti : uno sciame sismico durante l’arrivo del gelido Burian al Nord/Est [LIVE] : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito le Dolomiti Friulane alle 16:53 del pomeriggio, di magnitudo 3.6 secondo i primi dati pubblicati dall’INGV. Già stamattina alle 09:16 avevamo avuto nella stessa area una scossa di magnitudo 3.8, seguita da numerose repliche (la più forte di magnitudo 2.9 alle 15:36). Lo sciame sismico si sta verificando a pochi chilometri da Forni di Sopra, vicino al fiume Tagliamento e precisamente nella ...