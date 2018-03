Nissan - Entro due anni una crossover full electric

quattroruote

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Dopo lannuncio di pochi giorni fa dell'Alleanza Renault--Mitsubishi, di unaccelerazione nelle sinergie delle funzioni chiave per realizzare i piani futuri, al Salone di Ginevra abbiamo avuto loccasione per fare il punto della situazione con il chief performance officer (cpo) della, José Muoz. Spagnolo, laureato in Ingegneria nucleare al Politecnico di Madrid, Muoz una un vasta esperienza nel campo automotive con marchi diversi: ecco che cosa ci ha raccontato.Come pensate di rendere profittevoli le sinergie allinterno del gruppo?Credo che, sin dallinizio, lAlleanza è stata in grado di mettere insieme quello che ora è diventato il numero uno tra i gruppi automotive, rispettando lidentità dei marchi. Mentre, passo a passo, cè stata lintegrazione delle cosiddette funzioni chiave. Come si sa, la scorsa settimana abbiamo annunciato lintegrazione e la convergenza di queste ...