Nel partito dei bocciati Lotito | De Girolamo e l' economista modella

Madia : benvenuto Nel partito Democratico a Carlo Calenda : Roma – Madia: grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuta nel collegio Roma2 Roma – Di seguito le parole affidate a Twitter di Marianna... L'articolo Madia: benvenuto nel Partito Democratico a Carlo Calenda proviene da Roma Daily News.

M5S primo partito anche a Capri : Nell'isola dei vip i grillini fanno incetta di voti : L'isola del jet set e meta amatissima dagli imprenditori diventa appannaggio dei grillini. Capri, golfo di Napoli: il Movimento 5 Stelle fa incetta di voti ed è il primo partito sia alla Camera che al Senato. Nelle sette sezioni si registra lo stesso trend nazionale e a nulla serve la tenuta di Forza Italia nella corsa al partito più amato.Al Senato i pentastellati sfondano il muro del 31 per cento (31,2%) e raccolgono 954 voti. Il ...

Matteo Renzi lascia la guida del partito : 'No a inciuci e reggenti - resto fino al nuovo insediamento' Ed è scontro Nel Pd : Ormai è ufficiale: Matteo Renzi si dimette da segretario del Pd dopo 'la sconfitta netta' alle elezioni di ieri. Alle 18 l'incontro con la stampa per spiegare il nuovo ruolo e dettare le misure da ...

Elezioni : sindaco Pd Treviso - necessaria una riflessione Nel partito : Treviso, 5 mar. (AdnKronos) - “A livello nazionale – dichiara il sindaco dem di Treviso Giovanni Manildo - il Pd ha indubbiamente perso. Non ci sono analisi relative o punti di vista da esplorare per trovare positività. Una riflessione anche all'interno del partito a me pare necessaria. A livello lo

Nella Macerata di Traini - ex candidato della Lega - il partito di Salvini verso la vittoria : Lega in vantaggio sia alla Camera che al Senato a Macerata, ad appena un mese dalla tentata strage razzista di Luca Traini, che a suo tempo fu candidato proprio per la Lega. Con 168 sezioni scrutinate su 270 il centrodestra risulta in testa nell'uninominale della Camera, con il partito di Matteo Salvini primo per consensi.Guida Tullio Patassini, con il 37,20%, sostenuto dalla coalizione di centrodestra. La Lega ha il 21,09% e distanzia di 10 ...

Elezioni 2018 - i risultati : M5S primo partito - Nel centrodestra la Lega supera FI - Lo spoglio in tempo reale : I pentastellati accreditati di un risultato tra il 29 e il 32%, la coalizione di centrodestra fra il 32 e il 36%. Il Pd non dovrebbe superare il 23,5%. Conferme anche dalle prime proiezioni. Ma il dato certo è che al momento non c’è alcuna maggioranza

Alemanno Nella sede della Lega a Caserta : 'È partito nazionale' : Dobbiamo consolidare la realtà organizzativa e politica per equilibrare il gap tra Nord e Sud della Lega. Il primo passo, peró, è fatto'. Presenti al fianco di Alemanno il candidato capolista al ...

Renzi teme tradimenti Nel Pd Elezioni - si gioca a perdere? Il partito del 5 marzo contro Matteo : "Romano Prodi ha archiviato definitivamente Matteo Renzi" spiegano dal Nazareno. "Piaccia o meno, il fatto che il Professore sia sceso in campo nei giorni scorsi (e non era affatto scontato) per sostenere 'Insieme' la dice lunga su cosa accadrà dopo il 4 marzo Segui su affaritaliani.it

Colpo basso a Renzi : anche Letta si iscrive al 'partito di Gentiloni' e rafforza i non renziani Nel Pd : Ci mancava solo Enrico Letta. E' arrivato, alla vigilia del 4 marzo. Dalla Polonia dove l'ex premier si trova in visita, ad incontrare Adam Michnik, editore e saggista, voce dell'anti-comunismo e dell'anti-totalitarismo polacco, parte il tweet di endorsement a Paolo Gentiloni, un tweet che non nomina il Pd e che guarda al dopo-elezioni. Meglio: guarda a un centrosinistra unito, cruccio di tutti i 'padri nobili' che hanno fatto un endorsement per ...