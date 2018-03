Nel 2017 al Bufalini 500 accessi per traumi gravi | ecco ' Preveni…Amo'

8 marzo : 121 donne uccise Nel 2017 : ANSA, - ROMA, 7 MAR - Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle donne sono calati del 20%, passando da 150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di genere femminile sul numero totale degli omicidi è ...

Brevetti : aumento record per l'Italia Nel 2017 - leader in Europa : MILANO - Viene considerato un elemento positivo per misurare la capacità di un paese per stare al passo con l'innovazione. E per rispondere al calo di produttività. Ecco perché va segnalato con la ...

Imprese femminili : Nel 2017 sono nate in Piemonte 6.939 imprese guidate da donne : ... nelle quali magari non ricoprono la funzione di titolari: anche in questo caso rappresentano uno snodo decisivo per la nostra economia - commenta Ferruccio Dardanello, Presidente Unioncamere ...

8 marzo : 121 donne uccise Nel 2017 - in 46% casi da partner : Negli ultimi dieci anni gli omicidi delle donne sono calati del 20%, passando da 150 a 121. Ma l'incidenza delle vittime di genere femminile sul numero totale degli omicidi è aumentata di ben dieci ...

BruNello CuciNelli - risultati in crescita Nel 2017 : Teleborsa, - Brunello Cucinelli ha chiuso il 2017 con ricavi netti pari a 503,6 milioni di Euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 456 milioni di Euro dello scorso anno , 10,9% la crescita a cambi ...

Diasorin - Nel 2017 rialzi a due cifre per ricavi e utile netto : Teleborsa, - Diasorin ha chiuso il 2017 con ricavi netti in salita del 12% a 637,5 milioni di euro, rispetto ai 569,3 milioni dello stesso periodo del 2016. Il margine operativo lordo è salito del 9,5%...

Forte crescita del turismo internazionale Nel 2017 : Italia secondo Paese in Europa per presenze dall’estero : Ha preso il via a Berlino la 52ª edizione di ITB, una delle più importanti fiere europee dedicate al turismo, dove ENIT – Agenzia Nazionale del turismo è presente con un padiglione espositivo all’interno del quale trova spazio il meglio dell’offerta turistica Italiana. Nel corso della conferenza stampa di inaugurazione dello stand Italia, svoltasi oggi alla presenza dell’ambasciatore d’Italia in Germania, S.E. Pietro ...

UE - boom di brevetti Nel 2017. Italia al top tra i 28 per aumento delle richieste : Torna la voglia di innovazione in Europa e l'Italia non resta a guardare. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dall' Ufficio europeo dei brevetti , European Patent Office, o EPO, nel 2017 sono ...

Rivista al ribasso la crescita del Pil 2017 Nell'eurozona : +2 - 3% : Roma, 7 mar. , askanews, La crescita economica dell'area euro è stata ritoccata al ribasso, al 2,3 per cento sull'insieme del 2017 secondo una nuova stima diffusa da Eurostat. Nella indicazione ...

Nel 2017 acquistati 648 milioni di litri di vino in Gdo : Roma, 7 mar. , askanews, Vini bianchi fermi, vini a denominazione d'origine, vini regionali, spumanti secchi; questi i vini preferiti dagli italiani nel 2017. I rossi più richiesti provengono da ...

Panalpina : utile in crescita del 10% Nel 2017 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Telefono Rosa Piemonte : Nel 2017 oltre 4500 donne hanno chiesto aiuto : 'Non possiamo accettare che le tragiche notizie di morti e violenze nei confronti delle donne che quotidianamente affollano le cronache diventino un elemento da inserire semplicemente nelle ...