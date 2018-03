Napoletani scomparsi in Messico | spunta un mediatore dei narcos

Napoletani scomparsi in Messico - i 4 poliziotti arrestati hanno confessato : “Abbiamo consegnato gli italiani alla gang” : hanno confessato loro stessi di aver consegnato i tre Napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio scorso a una gang locale. Ecco perché nei giorni scorsi quattro agenti della polizia locale di Tecalitlan (nel sud dello stato di Jalisco), tra cui una donna, sono stati arrestati con l’accusa di sparizione forzata in collegamento al caso di Raffaele Russo, 60 anni del figlio Antonio, di 25 anni e del nipote Vincenzo Cimmino, 29. I quattro ...

Napoletani scomparsi in Messico - De Magistris : Alfano vedrà i familiari : «Il ministro Alfano ha preso l'impegno, su mia richiesta, di incontrare i familiari dei tre Napoletani scomparsi in Messico». Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris,...

Napoletani scomparsi in Messico - il sindaco incontra le famiglie : Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ha incontrato oggi alcuni familiari dei tre Napoletani scomparsi lo scorso 31 gennaio in Messico. Il sindaco ha riferito di aver ricevuto alcune richieste ...

Messico - fango sugli scomparsi : «Guardate chi sono i Napoletani» Spuntano foto con uomini armati : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono...

Messico - fango sugli scomparsi : «Guardate chi sono i Napoletani» Spuntano foto con persone armate : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono...

Messico - fango sugli scomparsi : 'Guardate chi sono i Napoletani' Spuntano foto con persone armate : Fin dal primo momento gli investigatori messicani hanno provato a coprire di fango la vicenda dei tre napoletani scomparsi ma la svolta di ieri ha creato imbarazzo agli stessi media messicani: sono ...

Marcia per i Napoletani scomparsi in Messico. I familiari : 'Ridateceli - vivi o morti' : 'Siamo qui per chiedere la liberazione dei nostri familiari. Chiediamo che le istituzioni facciano qualcosa, finora abbiamo ascoltato solo chiacchiere'. A parlare è Francesco Russo, fratello di uno ...

Chi l'ha visto?/ Anticipazioni 28 febbraio : i tre Napoletani scomparsi in Messico : Chi l'ha visto? torna in onda oggi, mercoledì 28 febbraio, in prima serata su Raitre. Federica Sciarelli si occuperà del caso dei tre napoletani scomparsi in Messico.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:33:00 GMT)

Tre Napoletani scomparsi in Messico : il cardinale Ortega 'condanna' polizia : Quanto si è verificato nella vicenda dei tre uomini italiani scomparsi in Messico 'è un fatto grave perché si conferma un dubbio e allo stesso tempo si verifica che c'è infiltrazione criminale, che c'...

Napoletani scomparsi in Messico accusati e arrestati 4 poliziotti Hanno venduto i tre ai criminali : Quattro agenti - tre uomini e una donna - della polizia locale di Tecalitlan (Messico, nel sud dello stato di Jalisco) sono stati arrestati in collegamento con la scomparsa, il 31 gennaio, dei tre...

Napoletani scomparsi in Messico accusati e arrestati 4 poliziotti Hanno venduto i tre ai criminali : Quattro agenti - tre uomini e una donna - della polizia locale di Tecalitlan , Messico, nel sud dello stato di Jalisco, sono stati arrestati in collegamento con la scomparsa, il 31 gennaio, dei tre ...

Napoletani scomparsi in Messico : spariscono altri 2 poliziotti indagati : Due indagini e nessuna certezza. A 24 giorni dalla scomparsa dei tre Napoletani in Messico ci sono solo due elementi certi: la sparizione e il sospetto di inconfessabili rapporti tra ambienti della ...

Napoletani scomparsi - la polizia messicana : 'Russo utilizzava falso nome' : Uno dei tre italiani scomparsi alla fine di gennaio nello Stato di Jalisco, nell'ovest del Messico, avrebbe utilizzato un'identità falsa, facendosi passare per cittadino messicano. A rivelarlo sono ...

Napoletani scomparsi - la polizia messicana : «Russo utilizzava falso nome» : Uno dei tre italiani scomparsi alla fine di gennaio nello Stato di Jalisco, nell'ovest del Messico, avrebbe utilizzato un'identità falsa, facendosi passare per cittadino messicano. A...