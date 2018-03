Miss Italia | lettera di Patrizia Mirigliani al governo | ' Difendete la bellezza e i suoi

Economia - ComMissione Ue : 'Crescita Italia sotto la media europea' : 'La crescita della produttivita' e' bassa e ci sono problemi nel settore bancario' ha aggiunto il commissario. Secondo la Commissione, insieme con Cipro e Croazia l'Italia risulta tra i Paesi Ue con '...

Patron Miss Italia : "Basta ghettizzare donne belle" : "Il nuovo governo e le autorità competenti abbiano il coraggio di difendere la bellezza, e di riconoscerne il valore e i suoi tanti volti, per dare finalmente inizio a una nuova pagina della nostra ...

8 marzo : Miss Italia - 'ridate dignità alla bellezza' : ... sono in primo piano, da sempre, le capacità artistiche, la determinazione, la capacità delle ragazze di mettersi alla prova e di raccontare il loro mondo, la loro precarietà, il disagio vissuto da ...

ComMissione Ue : 'Italia resta tra i Paesi con squilibri eccessivi' : L'Italia, assieme alla Croazia e a Cipro, è uno dei soli tre Paesi che secondo la Commissione europea continuano a mostrare degli squilibri macroeconomici ritenuti "eccessivi". Lo ha annunciato il ...

Italia - Renzi verso le diMissioni - trionfo di Di Maio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in Italiano SDA-ATS ...

Italiani scomparsi - amMissioni agenti : 13.30 Quattro agenti di polizia,tre uomini e una donna, sono stati messi sotto accusa dalle autorià messicane per la scomparsa di tre Italiani nello stato di Janlisco.I poliziotti avrebbero ammesso di aver consegnato Russo padre e figlio e Cimmino, ad una gang locale, del cartello Jalisco new generation, uno dei più potenti del Messico. Secondo la Procura di Jalisco i tre Italiani avrebbero venduto macchinari agricoli di bassa qualità a prezzi ...

Elezioni - Stefano Massini a Piazzapulita racconta la storia dei confronti tv : “Il 4 marzo votiamo per l’Italia o per Miss Italia?” : Da Hitler a Nixon fino ad oggi: Massini durante l’ultima puntata di Piazzapulita (La7) affabula con il suo stile unico attraversando aneddoti e stile dei grandi uomini politici per conquistare il pubblico ed arriva fino alla campagna elettorale di questi giorni, lasciando una domanda che rimane in sospeso: “ma il 4 marzo votiamo per l’Italia o per miss Italia?” L'articolo Elezioni, Stefano Massini a Piazzapulita racconta la storia dei ...

SLOVACCHIA - JAN KUCIAK GIORNALISTA UCCISO/ Arrestati 3 italiani - ultime notizie : ‘ndrangheta - prime diMissioni : SLOVACCHIA, omicidio Jan KUCIAK: Arrestati tre italiani. ultime notizie: avevano legami con la 'ndrangheta. Le ultime notizie sull'inchiesta: dimissioni a raffica nel governo slovacco(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Coppa Italia, Lazio-Milan: probabili formazioni e ultimissime: Kalinic dal 1′, fuori Cutrone Coppa Italia, Lazio-Milan- Mancano poche ore al big match di questa sera tra Lazio e Milan. Dopo il match d'andata, terminato 0-0, i rossoneri, forti dei 12 risultati utili consecutivi, faranno visita ad una Lazio

Coppa Italia - Juventus-Atalanta : probabili formazioni e ultiMissime. Allegri inaugura un nuovo tridente… : Coppa Italia, Juventus-Atalanta: probabili formazioni e ultimissime. Allegri inaugura un nuovo tridente… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Coppa Italia, Juventus-Atalanta- Tutto pronto per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta. Anzitutto, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha ribadito l’importanza di centrare ...

"Non svendete Alitalia". O'Leary di Ryanair elogia i comMissari : "Resti indipendente" : "Noi ci siamo ritirati dalla corsa su Alitalia" ma "ai commissari abbiamo voluto esprimere il nostro parere positivo sul lavoro fatto e i complimenti sulle condizioni attuali" e anche "la nostra opinione che forse non è neanche necessario venderla". Per il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, a Roma per lanciare la programmazione invernale 2018/2019 e portare avanti il dialogo sulla rappresentanza sindacale, "Alitalia venduta a ...

«Italia - what's next?». La Missione del Tesoro a Londra per rassicurare la City : Parole di Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del ministero dell'Economia e delle Finanze, pronunciate ieri mattina

Il comMissario di Alitalia Luigi Gubitosi : "Forte interesse - la vendita entro il 30 aprile" : "Si, i tempi sono quelli e notiamo con piacere che vi è un forte interesse nei confronti dell'Alitalia, sicuramente superiore a qualche tempo fa". Lo ha detto il commissario straordinario di Alitalia, Luigi Gubitosi, ai microfoni di Radio Capital, confermando che "la procedura stabilita con il Ministero che ci supervisiona e con il Comitato di sorveglianza parla di un 30 aprile come una data entro cui completare la procedura di ...