Milano | accoltella padre e madre | arrestato

Accoltellarono cliente del McDonald’s a Milano - due persone arrestate : Accoltellarono cliente del McDonald’s a Milano, due persone arrestate Si tratta di un 22enne e un 21enne di origini egiziane. Lo scorso 2 dicembre avrebbero ferito un uomo di 30 anni in un fast-food a due passi da piazza Duomo. Un terzo complice è stato denunciato in concorso Parole chiave: ...

Milano - lite in casa. Un uomo di 37 anni muore accoltellato : Ci sarebbe una lite tra connazionali egiziani all'origine dell'omicidio di un uomo, intorno alle 19 in via Meucci, zona Crescenzago. Il 118 è intervenuto per soccorrere un uomo di 37 anni, che è stato ...

Milano - accoltella compagna disabile per soldi : Milano, 16 feb. (Adnkronos) - accoltella, rapina e butta fuori di casa la compagna disabile. N.C., cittadino libico 30 enne, è stato indagato dalla polizia per l'episodio, avvenuto il 10 febbraio in via Giambellino a Milano quando l'uomo avrebbe aggredito con un coltello la sua ragazza, una 47enne c

Milano - tentato omicidio in via Creta : uomo di 32 anni accoltellato al petto in strada - è grave : L'aggressore lo avrebbe atteso a pochi metri da casa sua. Quindi, dopo una lite i cui motivi sono ancora tutti da chiarire, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe colpito. Un solo fendente, ...

Militari accoltellati a Milano - chiesti dieci anni per l'italo-tunisino Hosni : Milano - dieci anni di carcere, con il riconoscimento del vizio parziale di mente emerso da una perizia. E' la condanna chiesta dalla pm Maura Ripamonti per Ismail Tommaso Hosni, il ventunenne italo ...

JESSICA FAORO - DELITTO VIA BRIOSCHI/ Milano - il tranviere confessa : “lite per un film” - accoltellata 10 volte : Milano, JESSICA FAORO uccisa in casa in via BRIOSCHI: arrestato Alessandro Garlaschi, "lei aveva in mano il coltello, io ho solo reagito". Lite per un film o approccio rifiutato?(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 13:20:00 GMT)

Ragazza uccisa a Milano - il tranviere fermato : "Accoltellata dopo che aveva cercato di colpirmi" : Il racconto alla pm: "Le ho rigirato contro l'arma che aveva in mano". Il 39enne Alessandro Garlaschi è in stato di fermo

Ventenne accoltellata a Milano - fermato il tranviere che la stava ospitando : È stato fermato Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne sospettato dell’omicidio di Jessica Valentina Foaro, la 19enne trovata morta questa mattina a Milano, nell’abitazione dell’uomo. L’uomo, interrogato dal pm Cristiana Roveda e dagli uomini della squadra mobile, ha fatto parziali ammissioni. ...

