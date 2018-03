Milan | Yonghong Li cerca un socio di minoranza in Rossoneri Sport

Li Yonghong per il derby : “Forza Milan” : Li Yonghong per il derby: “Forza Milan” L’ultima volta a San Siro risale al derby di Coppa Italia della scorso 27 dicembre. Continua a leggere

Milan - Li Yonghong sbarca a Malpensa : "Contento di essere qui" : Come annunciato ci sarà anche Li Yonghong a Milan-Inter, l'attessissimo derby di Milano in programma domenica alle 20.45. Il presidente rossonero è sbarcato questa mattina a Malpensa: vivrà la vigilia ...

Milan-Inter - cresce l’attesa : l’arrivo di Yonghong Li a Milano [VIDEO] : Si avvicina sempre di più la 27^ giornata del campionato di Serie A, un turno che regala scontri clamorosi per lo scudetto e per la Champions League. Una partita che non ha bisogno di presentazioni è quella tra Milan ed Inter, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento entusiasmante ed è in grande rimonta, discorso opposto per l’Inter che dopo un inizio veramente importante ha dovuto fare i conti con un calo davvero ...

Derby di Milano - quasi 200 paesi collegati : ci sarà Li Yonghong : 'Non è ancora il miglior portiere al mondo, ma lo diventerà se farà le scelte giuste nella sua carriera - ha detto Mino Raiola a Radio Kiss Kiss -. L'anno prossimo deve andare in un top club, l'ho ...

Milan - Yonghong Li in arrivo dalla Cina per vedere il derby : Non è consuetudine vederlo a Milano e vicino alla squadra, ma le sue ultime apparizioni in occasione dei derby daranno fiducia ai tifosi più scaramantici. Il presidente rossonero Yonghong Li è in ...

Milan - il presidente Li Yonghong sarà a San Siro per il derby : MilanO - Il presidente del Milan, Li Yonghong, sarà in tribuna domenica sera a San Siro per assistere al derby, uno scontro diretto cruciale per le speranze rossonere di inseguire la qualificazione ...

Fassone : 'Accanimento a orologeria con Yonghong Li. Romagnoli? Trattiamo il rinnovo. Donnarumma ama il Milan' : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, è tornato a parlare ai microfoni di Radio Rai nel corso di Radio Anch'Io lo Sport del momento del no CAMBIAMENTO - 'Cosa è successo a questo Milan? Gattuso ha fatto le cose semplici, quelle che un allenatore con più esperienza di lui avrebbe fatto. Forse non ce lo aspettavamo ...

Milan - il ribaltone di Yonghong Li : dopo il caos-bancarotta - chi gli ruba il club : Un ribaltone nel Milan cinese. A profilare la clamorosa svolta, con il presidente Yonghong Li , è Repubblica . Le difficoltà a rifinanziare il debito con il Fondo americano Elliott , 183 milioni, ...

Baresi : 'Gattuso ha compattato il Milan. Yonghong Li solido' : Intervistato da Centro Suono Sport, il grande Baresi ha parlato così del momento della squadra rossonera: "Il Milan è cresciuto molto, dopo un avvio poco felice, il cambio d'allenatore ha portato ...

Milan - la seconda bomba della Gabanelli : 'Bancarotta Yonghong Li - nel video non spiega nulla' : Bancarotta, numeri e silenzi imbarazzati. Milena Gabanelli e Mario Gerevini , autori dello scoop del Corriere della Sera sui guai finanziari di Yonghong Li registrano con scetticismo , eufemismo, il ...

La Figc non è tranquilla sulla vicenda Milan : “Il comunicato di Yonghong Li? Non fa chiarezza…” : Dopo le parole di ieri, il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, ha rincarato la dose entrando nuovamente nel merito del comunicato di Yonghong Li e dell’acquisizione del Milan. All’interno della Federazione aleggia preoccupazione per questa vicenda e la nota del patron rossonero non ha spazzato i dubbi: “Serve attenzione particolare, serve andare con i piedi di piombo. Segnalazioni sono arrivate tramite ...

Milan - YONGHONG LI VS INCHIESTA GABANELLI/ Video - “ritorno Berlusconi per 300mln” : Silvio - “pura fantasia” : MILAN, YONGHONG Li replica all'INCHIESTA della GABANELLI sulla bancarotta e la cessione del Club: "mie risorse sono sane e regolari". Repubblica, "Berlusconi pronto a ricomprarsi il club"(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 13:55:00 GMT)

Milan - le ombre continuano ad imperversare : caro Yonghong Li - tutto a posto proprio non è… : Il presidente del Milan, Yonghong Li, è al centro di continue voci in merito alla propria posizione finanziaria ed alla solidità societaria del Milan. Nelle ultime settimane tali chiacchiere sono cresciute d’intensità ed il patron rossonero ha voluto rispondere ieri attraverso un lungo comunicato teso a tranquillizzare l’ambiente. Le parole però si sa, se le porta via il vento, ciò che contano sono i fatti ed i fatti dicono che la ...

Milan - Yonghong Li replica alla Gabanelli/ Video - a ottobre rossoneri di nuovo in vendita? : Milan, Yonghong Li replica all'inchiesta della Gabanelli sulla bancarotta e la cessione del Club: "mie risorse sono sane e regolari, voci irresponsabili contro di noi"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 23:00:00 GMT)