Milan-Arsenal | le probabili formazioni | c' è Cutrone Welbeck per Lacazette

Europa League Milan - Musacchio non convocato per l'Arsenal : MilanO - Rifinitura e convocazioni per il Milan : al termine della seduta, il tecnico rossonero Gattuso ha diramato l'elenco dei convocati per Milan-Arsenal . La gara è valevole quale andata degli ...

Milan - Gattuso : 'Arsenal in difficoltà? Di notte mi sogno Wenger e Ozil' : 'Partite così vorrebbero giocarle tutti'. Parola di Rino Gattuso, in campo domani sera a San Siro , quasi 70mila spettatori, , per l'andata degli ottavi contro l'Arsenal. Milan. 'Dobbiamo viverla con ...

Milan - Gattuso in conferenza stampa : il ricordo di Astori e le indicazioni in vista dell’Arsenal : conferenza stampa Gattuso – Il Milan si prepara per l’importante gara valida per gli ottavi di finale di Europa League contro l’Arsenal, ecco le indicazioni del tecnico Gattuso in conferenza stampa: “Astori? Perdiamo un grandissimo uomo, un ragazzo di un’umiltà incredibile. L’ho conosciuto qui al Milan, a 16 anni veniva ad allenarsi con noi grandi. Mi chiedeva sempre se poteva usare la palestra, a un certo ...

Milan - Gattuso : 'Non sottovalutiamo l'Arsenal. Astori? Ricordo quando mi chiedeva il permesso per...' : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso ha parlato a Sky Sport in vista del match di Europa League contro l'Arsenal: 'Astori? Difficile da spiegare come ho vissuto gli ultimi giorni. Lui aveva 16 anni, mi Ricordo, ce lo siamo detti anche quando l'ho ...

Milan - Gattuso LIVE : 'Arsenal pieno di campioni - noi umili e compatti' : Gennaro Gattuso, prima della conferenza stampa della vigilia, ha presentato la gara di domani sera a Sky Sport. L'allenatore ha subito voluto ricordare Davide Astori, raccontando un aneddoto che lo ...

Polveriera Arsenal : meno di 2.000 tifosi per la trasferta col Milan : Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport , saranno meno di 2.000 i tifosi dell'Arsenal al seguito della squadra a Milano per la sfida di Europa League contro il Milan . Un ulteriore segnale di scollamento tra i sostenitori e la squadra ...

Calcio - Europa League 2018 : match dal grande fascino a San Siro - il Milan sfida l’Arsenal per volare verso i quarti : Aria di Champions in un match tra due corazzate del Calcio europeo che fanno fatica a tornare grandi. Milan e Arsenal si sfidano domani, giovedì 8 marzo, alle ore 19.00 a San Siro nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League 2017-2018. Sarà un confronto tra due compagini che stanno vivendo momenti diametralmente opposti. Il Milan è in grande ascesa grazie alla cura Gattuso e, dopo uno scialbo avvio di stagione, ora culla ...