Mercedes Me Flexperience - Un abbonamento per avere l' auto giusta per ogni occasione

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Anche la-Benz pensa a nuove proposte commerciali dedicate alla mobilità. Nasce infattime, per il quale sono previsti progetti pilota nelle due più grandi concessionarie ufficiali tedesche. L'obiettivo è quello di svincolare dal possesso i cliente e offrire un pacchetto a costo fisso che permette di scegliere il veicolo in base alle esigenze del momento, accedendo a una piccola flotta di modelli-Benz a portata di click.12diverse l'anno con una rata fissa. Con una rata mensile che include 36.000 km l'anno, assicurazione, tasse e manutenzione l'utente potrà noleggiare di volta in volta una cabriolet, una berlina, una Suv oppure una station wagon, affidandosi completamente alla piattaforma digitale per tutte le operazioni. L'app consentirà di programmare i vari cambi di modello (fino a 12anno), selezionando ove possibile anche la ...