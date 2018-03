huffingtonpost

: @giannigipi Diciamola meglio, Gianni (e Andrea). Io mi sono reso disponibile a fare incontri all'americana con Di M… - matteorenzi : @giannigipi Diciamola meglio, Gianni (e Andrea). Io mi sono reso disponibile a fare incontri all'americana con Di M… - Boosta : RT @m_crosetti: Prima era meglio Berlusconi, ora è meglio Di Maio. Ha ragione Philip Roth: la vecchiaia è un massacro - giovanmatteof : RT @MPenikas: Meglio Di Maio che Salvini -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) La discussione precipita anche nella Cgil, proprio nel pieno del suo congresso. Perché nel più grande sindacato italiano, come hanno evidenziato diverse analisi, c'è un numero rilevante di iscritti che hanno votato per i Cinque stelle, superiore a quelli che sono andati alla Lega. Con una differenza che, oltre ad essere numerica, è "qualitativa" e "politica". E cioè: gli iscritti che votano Lega - fenomeno che prende forma negli anni Novanta, ricordate la "costola della sinistra?" – non hanno una derivazione diretta dalla sinistra; sono, per lo più, cattolici del nord che scelgono la Cgil dopo una serie di "rotture", come la scala mobile o le pensioni.Quelli che invece votano i Cinque Stelle, invece, sono iscritti che vengono dalla tradizione storica, Pci-Pds-Ds poi Pd. Un pezzo di mondo cresciuto nelle granitiche certezze dell'era ...