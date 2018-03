Matteo Salvini | la squadra di governo | Giulia Bongiorno ministro della Giustizia

Matteo Salvini vs Luigi Di Maio : look a confronto : Gli abiti parlano di noi. A volte addirittura per noi. Sarà proprio sempre vero? Nonostante noi siamo convinti di sì, che l’abito faccia davvero il monaco, questa volta vogliamo persuaderci dell’esatto contrario, ovvero del fatto che i vestiti, in fondo in fondo, non rivelino troppo di noi, di quello che siamo, dei nostri valori, della nostra sensibilità, della nostra essenza più autentica e profonda. Che siano, insomma, pura e ...

Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra : il messaggio a Matteo Salvini “Biv” : Roberto Saviano come Don Pietro Savastano di Gomorra ed è subito caos. Nelle ultime ore non si parla d'altro e non solo per via del fatto che ogni volta che lo scrittore dice qualcosa diventa un caso, ma che questa volta lui stesso ha citato il famoso boss protagonista della serie Sky tratta dal suo romanzo. Ma cosa è successo di preciso? Sembra che a stuzzicare Saviano sia stato proprio Matteo Salvini. Il leader della Lega è uscito ...

Matteo Salvini e Giovanni Toti a pranzo insieme a Portofino : Matteo Salvini stringe sempre di più l'asse con il governatore della Liguria, il forzista Giovanni Toti. Il leader della Lega e Toti infatti sono andati a colazione alla 'Trattoria del marinaio' di Portofino, come riporta un articolo pubblicato sul Secolo XIX. "Ci prepariamo a lavorare duramente - ha detto Salvini - ma prima ci prendiamo 12 ore di ossigeno".Salvini infatti si sta riposando in Liguria dove ha casa, prima di affrontare il ...

Dall’estero arrivano 5 seggi per Matteo Salvini : Il Viminale ha reso noto che sono stati assegnati i 18 seggi della circoscrizione estero. Si tratta di uno scrutinio

Botta e risposta tra 99Posse e Matteo Salvini : Il 99Posse hanno replicato sui social medi al brindisi di Matteo Salvini. Ecco cosa hanno postato. “La caratura morale di

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - il documento che spinge per l'alleanza : tutti i loro punti in comune : Se ci sono molti pregiudizi all'interno dei popolo pentastellato su una possibile alleanza tra il Movimento guidato da Luigi Di Maio e il Pd, sulla Lega le posizioni sono ben diverse.

Roberto Saviano risponde a Matteo Salvini : "Biv Matte’ - famm’ capì si me pozz’ fida’ ’e te!" : "Biv Matte', famm' capì si me pozz' fida' 'e te!". Cita il suo Gomorra, Roberto Saviano in risposta al brindisi di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha postato su Twitter un'immagine nella quale alza un calice di vino bianco dedicandolo ai suoi "nemici", tra cui anche lo scrittore, che non ha tardato nel commentare il gesto."Un brindisi da parte mia e vostra - scrive Salvini - a Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Vauro, 99 ...

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini/ “E’ un ritardato”. E il leader della Lega brinda ai suoi nemici : Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il noto fotografo si scaglia contro il leader della Lega con gravi insulti: "E' un ritardato", il leghista ci ride su(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:55:00 GMT)

Fabio Fazio - Matteo Salvini lo massacra dopo il trionfo alle elezioni : 'Un brindisi a te e a tutti i miei nemici' : Ma come gode Matteo Salvini dopo il trionfo al voto del 4 marzo. Certo, ora la strada per formare un governo sarà difficile da percorrere, anche perché Sergio Mattarella sembra avere idee differenti ...

Il tweet di Matteo Salvini contro i suoi nemici : Salvini risponde ai suoi detrattori. O almeno chi ha dimostrato durante la campagna elettorale, di non apprezzarne neppure un po' i messaggi elettorali. Ci sono tutti nell'elenco di "nemici" cui il leader della Lega stasera ha dedicato un brindisi virtuale, pubblicando una foto sui social. Ci sono Roberto Saviano, Fabio Fazio, Oliviero Toscani, Gad Lerner e Saverio Tommasi. Oltre ai 99posse, storico gruppo musicali di ...

Luigi Di Maio scorpora Matteo Salvini : “stanno a oltre 15 punti da noi” : Luigi Di Maio punta a fare il premier e prova a riscrivere anche la matematica. Parlando infatti dal palco di Pomigliano

Oliviero Toscani contro Matteo Salvini/ Attacco al leader della Lega : "E' un ritardato" : Oliviero Toscani contro Matteo Salvini, il noto fotografo si scaglia contro il leader della Lega con gravi insulti: "E' un ritardato", il leghista ci ride su(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 00:28:00 GMT)

Il Vaticano ora guarda più a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini. Il cardinale Parolin : "Educare contro la paura dei migranti" : "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata ...

Il Vaticano preoccupato per il successo di Matteo Salvini alle elezioni - distanze inconciliabili sui migranti : "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata ...