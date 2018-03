Matteo Renzi | il retroscena | così Sergio Mattarella lo ha fregato due volte

Matteo Renzi si è formalmente dimesso - lunedì ci sarà il reggente : I grillini chiedevano un Pd deRenzizzato. Così sarà da lunedì prossimo. “Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì da segretario

Matteo Renzi - c'è una sua lettera : dimissioni esecutive da lunedì prossimo : A questo punto è giallo. Perchè Maurizio Martina e Matteo Orfini sostengono di avere una lettera che leggeranno lunedì prossimo alla direzione nazionale del Pd nella quale Matteo Renzi comunica che da ...

Matteo Renzi - dopo le sue dimissioni alla segretaria può tornare il fondatore Walter Veltroni : Il prima fila per raccogliere l'eredità di Matteo Renzi alla guida della segreteria Pd ci sarebbe Carlo Calenda , o almeno così sperano anche gli stessi Renziani. Di aspiranti al ruolo, però, ce ne ...

Matteo Renzi - Ugo Sposetti violentissimo : 'Delinquente indegno da processare subito' : Dopo le elezioni, Matteo Renzi vive senza alcun tipo di dubbio il peggior momento della sua storia politica: dimissionario tra le polemiche dalla segreteria del Pd, la minoranza continua a cannoneggiare contro di lui affinché al contrario lasci subito. E contro Renzi, dalle pagine del Corriere ...

Vittorio Feltri : 'Dopo il voto siamo alla resa dei tonti. Vi racconto il suicidio di Matteo Renzi' : A spoglio in corso non è il caso di anticipare Mattarella che avrà tempo per decidere a chi affidare l'incarico di costituire il nuovo governo. La sua scelta comunque sarà limitata a due nomi: Di Maio ...

M5s continua a guardare al Pd. A patto che sia senza Matteo Renzi : Di Maio tiene lo sguardo sui dem per raggiungere quella maggioranza assoluta che il voto con il Rosatellum non gli ha consegnato. Emiliano: "Ok a un appoggio esterno". La Lega: spartiamoci presidenze Camere

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

Matteo Renzi : 'Chi vuole accordo con M5S o destre lo dica alla direzione di lunedì' : La resa dei conti ci sarà lunedì prossimo, quando sarà passata una settimana dall'annuncio di dimissioni 'posticipate' da parte di Matteo Renzi . Un annuncio che ha suscitato, ad ora, 24 ore ...

Sergio Mattarella - la rabbia contro Matteo Renzi per le dimissioni al rallentatore : C'è molta irritazione al Quirinale per le dimissioni al rallentatore di Matteo Renzi . Il segretario del Pd infatti prende tempo per impedire al presidente della Repubblica di lavorare per un governo ...

Pd - l’ultimo sberleffo di Matteo Renzi : “Delegazione al Colle? Io vado a sciare” : Sulla delegazione del Pd che salirà al Colle “deciderà la direzione. Io vado a sciare”. Non bastano i risultati del voto che hanno mortificato il Partito Democratico o le dimissioni differite del suo segretario. Matteo Renzi è stato protagonista di un’ulteriore sberleffo a chi nel suo stesso partito vive ore d’angoscia. A rivelarlo è stato Massimo Giannini nel corso della sua trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital. Nel giro di pochi ...

Matteo Renzi SI È DIMESSO DAL PD/ “Colle? Vado a sciare” - è fake news : sfida ai caminetti - “asse M5s? Ditelo” : MATTEO RENZI si è DIMESSO dal Pd, il segretario Pd lascia dopo sconfitta alle Elezioni 2018, ma detta le condizioni. sfida ai "caminetti" e bufala sullo sci durante le consultazioni al Colle(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 15:07:00 GMT)

Matteo Renzi - dimissioni rinviate per bloccare Luigi Zanda presidente del Senato : Ieri era stato il primo a ululare, dopo che Matteo Renzi aveva sì dato le dimissioni da segretario del Pd, ma rinviandole a dopo la formazione del nuovo governo. 'Non si fa così, questo è solo ...

Matteo Renzi : 'Dario Franceschini lavorava all'accordo col Movimento 5 Stelle' : Renzi non solo s'è messo di mezzo, ma li ha pure sputtanati, consegnando a Repubblica un virgolettato che fa anche nomi e cognomi degli inciucioni: 'Il punto è la linea politica. L'ho spiegato, a ...

Matteo Renzi : 'Non salirò al Quirinale per le consultazioni' : Forze in seguito alle polemiche che si sono levate nel suo partito alla notizia delle dimissioni 'posticipate', o forse in spregio a una politica che lo ha sfiancato, questa mattina l'ex premier ha ...