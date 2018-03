Mattarella non gioca | mai incarichi rischiosi a chi non ha voti in Aula

Luigi Di Maio pronto a rifiutare il mandato di Sergio Mattarella se non pieno : Vedere Bersani nel 2013, che di fatto pose fine alla sua carriera politica con quella disperata 'corte' ai 5 Stelle che poi lo mandarono in bianco. Per questo, secondo Verderami, se questo fosse il ...

"La Borsa si fida di Mattarella Il Quirinale tiene lontano l'Orso" Perché il caos politico non spaventa : Fiducia in Sergio Mattarella. A Piazza Affari la febbre dell'incertezza politica che ha bloccato gli acquisti sul listino azionario all'indomani del voto è svanita oggi consengando alla Borsa di Milano la maglia rosa. Al termine della seduta il Ftse Mib segna un +1,75%... Segui su affaritaliani.it

Elezioni - Renzi non andrà da Mattarella per le consultazioni : 'Vado a sciare' : Il segretario dimissionario del Pd, Matteo Renzi, non si recherà dal Presidente della Repubblica per le consultazioni che precederanno la formazione del nuovo governo. "Deciderà la direzione del ...

Mattarella non commenta - aspetta i risultati finali dai seggi : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella non ha commentato il voto che si è appena concluso. Il Capo dello Stato, che potrebbe non esprimere un suo giudizio fino alla elezione della presidenza ...

Sergio Mattarella - i dieci motivi per cui il presidente della Repubblica non scioglierà le camere : Nonostante i dati dell'affluenza al voto siano alti, l'esito del voto secondo gli esperti produrrà un sostanziale pareggio tra i principali gruppi parlamentari. In condizioni normali, se nessuno di ...

Sergio Mattarella - il piano per l'incarico di governo se non vince nessuno : Sergio Mattarella ad aprile, un mese dopo il voto, condurrà le consultazioni per la formazione del nuovo governo . Prima del voto non vuole nemmeno immaginare soluzioni. Vuole partire dal risultato ...

Luigi Di Maio - spedita la lista dei ministri via email a Sergio Mattarella : al Quirinale non la aprono : Ci sono 17 nomi, più il suo, nella lista inviata da Luigi Di Maio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella via email. Il grillino si è letteralmente inventato una procedura del tutto assente ...

Elezioni 2018/ Salvini - “critiche Cei non mi sfiorano”. Di Maio - lista ministri M5s via mail a Mattarella : Elezioni 2018: Di Maio presenta la lista dei ministri M5s a Mattarella via mail. Salvini, "non mi sfiorano critiche della Cei sul Vangelo". Ultime notizie su Pd, Centrodestra e M5s.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:02:00 GMT)

Elezioni : Di Maio - Gruppi trovino quadra non Mattarella : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – Dopo le Elezioni “il Presidente sa quello che deve fare, siamo molto fortunati ad avere un Presidente della Repubblica come Mattarella in questo momento storico. Io non mai avuto stima di quello precedente, invece questo Presidente lo sento garante sia della maggioranza che dell’opposizione e soprattutto di tutto il percorso istituzionale del Paese”. Lo dice Luigi Di Maio, candidato premier ...

Di Maio al Colle - Mattarella non c'è : Roma - Se davvero esistesse una «macchina organizzativa» grillina che lavora a ritmo infernale per i «botti» di fine campagna - eventi con i «futuri ministri», dossier contro avversari -, andrebbe licenziata per manifesta follia. Quella di spingere Luigi Di Maio a chiedere di esser ricevuto al Quirinale, «per cortesia istituzionale», ritenendo «doveroso ...

Di Maio al Colle - ma non vede Mattarella : ANSA, - ROMA, 23 FEB - Il candidato premier M5s Luigi Di Maio è salito questa mattina al Quirinale dove però non ha incontrato il presidente Sergio Mattarella ma il segretario generale Ugo Zampetti. ...

Decreto foreste - il presidente Mattarella non firmi l’ennesima legge ai danni dell’ambiente : È alla firma del presidente Sergio Mattarella il Testo unico forestale, un Decreto legislativo recante disposizioni sulla revisione e l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in attuazione dell’articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il Decreto, che pure contiene affermazioni condivisibili come: “La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come bene di rilevante interesse ...

Sergio Mattarella - il colpo di mano dopo le elezioni : incarico non al primo partito ma a chi ha più possibilità di governare : Al Quirinale, si dice, 'si respira aria tranquilla'. Ma come? Siamo a 10 giorni dalle elezioni che possono gettare l'Italia nell'ingovernabilità e il presidente Sergio Mattarella non si preoccupa? Al ...