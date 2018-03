Mark Cavendish in Ospedale Cade alla Tirreno Adriatico | accertamenti in corso

VIDEO Mark Cavendish cade malamente alla Tirreno-Adriatico : che brutte ferite in volto! Finisce in ospedale : Brutto incidente per Mark Cavendish durante la cronosquadre che ha aperto la Tirreno-Adriatico 2018. Il velocista britannico, infatti, è finito a terra e si è procurato delle evidenti ferite al volto ed escoriazioni su varie parti del corpo. L’ex Campione del Mondo è voluto arrivare stoicamente al traguardo (fuori tempo massimo) ed è poi stato portato in ospedale. Di seguito il VIDEO dell’arrivo di Mark Cavendisch: un applauso per il ...

Tirreno Adriatico 2018 - buca fatale per Mark Cavendish : ennesimo infortunio ed addio ufficiale alla gara. Ma per essere finito fuori tempo ... : 12 Notizie sul tema Tirreno Adriatico 2018 oggi Tappa 1: percorso cronosquadre, dove vederla in diretta tv e streaming Froome: 'Sono pronto a spiegare tutto, ma nessuno mi convoca.' Ecco la verità ...

Mark Cavendish - incidente e ritiro prima del via dell’Abu Dhabi Tour : La sfortuna continua ad accanirsi contro Mark Cavendish. Dopo aver buttato via quasi tutta la scorsa stagione a causa di problemi di salute e cadute, il velocista britannico era tornato al successo un paio di settimane fa al Dubai Tour. La malasorte però è tornata a bussare alla porta di Cavendish all’Abu Dhabi Tour, la corsa degli Emirati che ha preso il via oggi. L’ex Campione del Mondo è stato protagonista di un episodio incredibile, un ...

Dubai Tour 2018 : Mark Cavendish torna al successo! Sprint vincente davanti a Bouhanni e Kittel - quinto posto per Colbrelli : Sul traguardo di Fujairah, nella terza tappa del Dubai Tour, si rivede un grande Mark Cavendish. Il velocista dell’Isola di Man si è imposto allo Sprint davanti a Nacer Bouhanni e Marcel Kittel, tornando così al successo dopo un digiuno lungo quasi un anno. Il miglior italiano al traguardo è Sonny Colbrelli, quinto, che precede Elia Viviani. Appena dopo il via parte subito la fuga di giornata, formata da quattro corridori: Simone ...

