Mario Biondi a Leggo | da Sanremo ai 2 concerti-evento nei palasport | ' Sono innamorato

Il 'Brasil' di Mario Biondi : Esce questa settimana in Italia e dal 23 marzo in in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Uk, Francia e Giappone 'Brasil', il nuovo album che Mario Biondi dedica alla musica brasiliana che da sempre ...

Esce venerdì 'Brasil' - il nuovo album di Mario Biondi registrato a Rio de Janeiro : Si apre con 'Felicidade', si chiude con 'Mundo Coloridao': e sce il 9 marzo in Italia 'Brasil', il nuovo album di Mario Biondi registrato e prodotto a Rio de Janeiro dal vincitore di un Latin Grammy ...

Esce 'Brasil' di Mario Biondi : è il mio omaggio in tutte le lingue : Milano, 7 mar. , askanews, Un progetto dedicato al mondo culturale brasiliano che lo appassiona e affascina sin da quando era bambino: Esce il 9 marzo 'Brasil' di Mario Biondi, raccolta di 13 brani inediti e rivisitazioni di grandi classici di quella ...

Mario Biondi : "Il mio 'Brasil' è un luogo dell'anima" : Esce il 9 marzo in Italia e dal 23 marzo in in Germania, Spagna, Portogallo, Brasile, Uk, Francia e Giappone 'Brasil' , il nuovo progetto discografico che Mario Biondi dedica al mondo culturale ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

Dopo Sanremo 2018 - il nuovo singolo di Mario Biondi è Devotion : audio e testo : Il nuovo singolo di Mario Biondi è Devotion. Il brano segue Rivederti, con il quale l'artista si è presentato in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Si è trattato di un grande debutto, per Biondi, che mai aveva partecipato alla kermesse nella categoria Campioni. A meno di due settimane dalla finale, è già pronto a tornare in radio con un nuovo singolo che anticipa l'uscita di Brasil, disco che arriverà sul mercato il 9 marzo prossimo e per ...

Mario Biondi : dal 23 febbraio il singolo 'Devotion' che anticipa l'album 'Brasil' : Arriva in radio, digitale e sulle piattaforme streaming venerdì 23 febbraio il nuovo singolo di Mario Biondi dal titolo Devotion . Il brano è un trascinante inno all'amore, motore di vita e sgargiante sentimento che colora il mondo, e fa parte ...

Video di Mario Biondi a Sanremo 2018 nella serata finale della sua prima esperienza come big : E' arrivato il momento di tirare le somme anche per la partecipazione di Mario Biondi a Sanremo 2018. Quella alla 68esima edizione del Festival è stata la prima esperienza sul palco della città dei fiori per la black voice italiana. Mario Biondi ha portato un brano in lingua italiana, Rivederti, ispirato alle emozioni che si provano quando si rincontra un vecchio amore non del tutto sopito. L'atmosfera malinconica è stata ulteriormente ...

Mario Biondi/ Video - "Rivederti" : con la Sicilia nel cuore (Sanremo 2018) : Mario Biondi: Video, il brano "Rivederti" appare privo del mordente necessario a fare presa sul pubblico del Teatro Ariston. Neanche la serata dei duetti serve a schiodarlo dalla zona rossa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 23:50:00 GMT)

Mario BIONDI/ Video - "Rivederti" : nemmeno i duetti risollevano il Barry White italiano (Sanremo 2018) : MARIO BIONDI: Video, il brano "Rivederti" appare privo del mordente necessario a fare presa sul pubblico del Teatro Ariston. Neanche la serata dei duetti serve a schiodarlo dalla zona rossa.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:35:00 GMT)

GIORGIA ALBARELLO/ Chi è la moglie di Mario Biondi da cui ha avuto 2 dei suoi 8 figli : GIORGIA ALBARELLO è la seconda moglie di Mario Biondi, cantante in gara alla 68esima edizione del Festival di Sanremo, condotta da Claudio Baglioni, in onda su Rai 1.(Pubblicato il Sat, 10 Feb 2018 18:09:00 GMT)

Mario Biondi duetto con Ana Carolina e Daniel Jobim/ Rivederti : canzone "Elegante e raffinata"(Sanremo 2018) : Mario Biondi con Ana Carolina e Daniel Jobim canteranno “Rivederti” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 22:10:00 GMT)

Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 (video) con Ana Carolina e Daniel Jobim porta il Brasile nella città dei fiori : Mario Biondi al Festival di Sanremo 2018 è pronto ad emozionare con una inedita versione di Rivederti che aumenta la sensazione di saudade data dal brano. Rivederti infatti parla di una storia d'amore finita, in cui i due ex innamorati si rincontrano dopo tempo e si rendono conto che c'è ancora un'eco di quel sentimento da condividere per l'ultima volta, prima di lasciarsi per sempre. Biondi racconta un addio prima di conservare un dolce ...

Mario Biondi DUETTO CON ANA CAROLINA E DANIEL JOBIM/ Rivederti : "festa" brasiliana al Festival (Sanremo 2018) : MARIO BIONDI con Ana CAROLINA e DANIEL JOBIM canteranno “Rivederti” nella quarta serata del Festival di Sanremo 2018, in onda venerdì 9 febbraio su Rai 1.(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 07:22:00 GMT)