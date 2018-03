Mario Balotelli contro Toni Iwobi | Vergogna | forse non gli hanno detto che è

Mario Balotelli - Napoli o Juventus?/ "Torno in Italia" - Monchi svela : "Ce l'hanno offerto a gennaio - ma..." : Mario Balotelli è pronto per tornare a giocare in Italia? Dopo le parole dei giorni scorsi di Mino Raiola l'attaccante del Nizza apre ad alcuni club di A: "Mi piacciono Juventus e Napoli..."(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 00:47:00 GMT)

Gol Balotelli - SuperMario non si ferma : altra prodezza con il Nizza [VIDEO] : Gol Balotelli – Balotelli non si ferma, l’attaccante sta disputando una stagione strepitosa ed è andato in gol anche nella gara di campionato contro il Lilla nella 28^ giornata della Ligue 1. Ultima stagione in Francia per SuperMario, sempre più vicino il ritorno in Italia dalla prossima stagione ed a parametro zero, cresce l’interesse da parte del Napoli. Balotelli nel frattempo continua a segnare senza sosta, ...

Raiola su Bonaventura e Balotelli/ "Richieste importanti per Jack e su Mario..." : Raiola su Bonaventura e Balotelli: il noto agente ha sottolineato che ci sono richieste per il calciatore del Milan e su Supermario ha svelato una possibilità davvero interessante.(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Napoli - lo scudetto porta Balotelli : con SuperMario per l’assalto alla Champions League : Il Napoli è la principale candidata alla vittoria finale dello scudetto, la squadra di Maurizio Sarri si prepara per la fondamentale gara di campionato contro la Roma, partita che può addirittura permettere di allungare in classifica sulla Juventus, i bianconeri chiamati dalla difficile trasferta contro la Lazio mentre per il Napoli l’obiettivo è conquistare un risultato positivo. La squadra azzurra può contare su quattro punti di ...

Italia - Di Biagio richiama Balotelli : adesso SuperMario può dimostrare quanto vale : L’attaccante Mario Balotelli sta disputando una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza con prestazioni strepitose e gol. Il calciatore è in scadenza di contratto e non ha intenzione di rinnovare, si profila dunque un ritorno nel campionato Italiano a partire da giugno. Nel frattempo Balotelli torna in Nazionale, il Ct Di Biagio ha deciso di richiamare l’attaccante ex Inter e Milan. Finalmente SuperMario ...

Milan e Inter - Balotelli nel mirino : ecco la preferenza di SuperMario : Come scrive la Gazzetta dello Sport , la preferita dell'attaccante italiano è la meta rossonera, dove tornerebbe subito.

Mario Balotelli ritorna in Italia. A fine anno tra Milan e Inter : Il calciomercato si è chiuso da poco, senza alcun colpo di scena. Per l'estate invece di prevedono temperature bollenti per la serie A. Una bomba clamorosa arriva dal Regno Unito: Mario Balotelli , il ...

Mario Balotelli - il segreto dietro alla sua nuova vita : sarà la volta buona? : Ce l'ha detto lui, alla sua maniera, senza parlare, senza dovere sforzarsi di raccontare a giornalisti estranei, gente di cui non gliene frega niente. Tanto esistono i social network, e Mario ...

Mario Balotelli strepitoso : le 5 curiosità sull’attaccante - dalla Nazionale al Liverpool [VIDEO] : Mario Balotelli sta disputando una stagione entusiasmante con la maglia del Nizza, il club francese si trova a metà classifica in Ligue 1 ma in particolar modo a sorprendere è stata la stagione di SuperMario, una delle migliori in carriera. Balotelli è tornato ad essere l’attaccante devastante che ha dimostrato in alcune esperienze in Italia, inspiegabilmente non è stato preso in considerazione dal Ct Ventura per la Nazionale, grandi ...

Balotelli is back : numeri pazzeschi in stagione - il nuovo corso della Nazionale deve ripartire da ‘SuperMario’! : Mario Balotelli is back. Se qualcuno aveva ancora qualche dubbio, nonostante l’ottima passata stagione con la maglia del Nizza, ora deve ricredersi. ‘SuperMario’ sta vivendo la miglior annata della sua carriera e a parlare per lui sono i numeri: con la doppietta realizzata questa sera nell’andata dei sedicesimi di Europa League contro la Lokomotiv Mosca sono saliti a 21 i goal stagionali, di cui ben 7 siglati nelle coppe ...

Mario Balotelli - l'arbitro ignora gli insulti razzisti : lo vogliono denunciare : Potrebbe essere denunciato Nicolas Rainville , l'arbitro della partita di Ligue 1 Dijon-Nizza che sabato sera ha ammonito Balotelli . Mario infatti si è reso protagonista di un gesto ai tifosi ...

Clamoroso al Milan - la Puma porta Balotelli : pazzesca clausola - pro Super Mario - nell'accordo : Incredibile colpo di scena in casa Milan: la Puma potrebbe portare Balotelli. Nel contratto di sponsorizzazione spunta una clausola clamorosa LaPresse/Reuters Super Mario Balotelli nuovamente al Milan ...