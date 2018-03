Maria Elena Boschi | la pazzesca rivelazione di Repubblica | ' In lacrime dopo le elezioni'

Elezioni 2018 - Maria Elena Boschi vince nell'uninominale a Bolzano - : La Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio è stata eletta nel suo collegio per la Camera con il 41,23%, davanti a Michaela Biancofiore , Fi, e Filomena Nuzzo , M5s, . LIVE - SPECIALE

Fiorello - ecco il suo blob elettorale : “Ho visto cose che voi umani…”. Da Di Maio a Maria Elena Boschi - ai capelli di Silvio : La campagna elettorale volge al termine, eccola riassunta da Fiorello. E il celebre ‘Ho visto cose che voi umani…’ di Blade Runner introduce i protagonisti della sfida di queste politiche. Compreso Silvio Berlusconi che torna da Bruno Vespa per firmare il contratto con gli italiani: “E ha più capelli della prima volta” L'articolo Fiorello, ecco il suo blob elettorale: “Ho visto cose che voi ...

Nel camper di Alessandro Di Battista a Laterina - paese di Maria Elena Boschi - ultimo dei 42 comizi del tour : "Andrea, vai con la musica". Il camper di Alessandro Di Battista sta entrando nella piazzetta di Laterina, ultima di 42 tappe di un tour che lo ha portato in giro per l'Italia. Ogni volta lo stesso rito: all'arrivo l'abitacolo si riempie dell'overture di Guerre Stellari. Un po' per caricarsi, ma ormai anche per scaramanzia.È stata l'altra campagna elettorale, quella con felponi, piogge e piccoli centri. Quella di piazza mentre Luigi Di ...

Reinhold Messner : "Maria Elena Boschi candidata a Bolzano? Una bambina di terza elementare parla il tedesco meglio di lei" : Risale solo a qualche giorno fa il suo endorsement alla candidatura di Maria Elena Boschi nel collegio uninominale blindato di Bolzano-Bassa Atesina, eppure ora Reinhold Messner sembra voler mettere un freno agli entusiasmi, almeno dal punto di vista glottologico. "Una ragazzina di terza elementare, se madrelingua, sa il tedesco meglio di lei", ha detto l'alpinista sottolineando come l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio avrebbe ...

Maria Elena Boschi fantasma a Bolzano : Maria Elena Boschi non pervenuta a Bolzano. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, catapultata da Roma nel capoluogo altoatesino, ha annullato tutti gli appuntamenti rifugiandosi in albergo causa influenza.Una candidatura che ha fatto storcere il naso persino a Louis Durnwalder, storico ex presidente della Provincia autonoma di Bolzano, che Gian Antonio Stella del Corriere della Sera ha intervistato, trovandolo in compagnia della ...

Maria Elena Boschi - il sabato in fuga a Bolzano : la candidata Pd blindata in albergo - chi ha evitato di incontrare : Per Maria Elena Boschi poteva, anzi doveva, essere il sabato del confronto diretto. Il primo e anche l'ultimo a Bolzano , il collegio in cui è stata paracadutata dal Pd , Bolzano. Nel tradizionale ...

Giorgia Meloni : 'Un governo Pd con Maria Elena Boschi premier sarebbe un colpo di Stato' : Tra le sacre stanze della politica circola un'ipotesi sul dopo-voto: un governo Pd con Maria Elena Boschi premier . Per Giorgia Meloni si tratterebbe, semplicemente, di 'un colpo di Stato perché a queste elezioni il Pd ...

Maria Elena Boschi elegantissima alla Luiss. E Letta scherzando la incorona premier : Gianni Letta, scherzando, incorona premier Maria Elena Boschi. "Qui c'è Amato che è stato sottosegretario, poi ministro del Tesoro, poi presidente del Consiglio. Attenta Maria Elena che si inizia ...

Reinhold Messner scende in campo per Maria Elena Boschi a Bolzano : "È molto preparata e creativa" : Reinhold Messner scende in campo per Maria Elena Boschi. Lunedì 26 febbraio il re degli ottomila parteciperà con la candidata Pd a un incontro pubblico sul tema delle culture di montagna. L'appuntamento è per le ore 20 alla sala di rappresentanza del Comune di Bolzano. "Apprezzo molto la Boschi, che ho avuto il piacere di conoscere anche durante un'escursione in montagna", ha detto Messner all'Ansa."È una persona ...

Maria Elena Boschi - Michaela Biancofiore : 'La sconfiggerò alle urne' : 'È una sfida difficile ed entusiasmante, e io da berlusconiana la accetto. D'altronde già nel 2005 sono riuscita a vincere a Bolzano alle amministrative contro ogni pronostico'. Michaela Biancofiore , ...

Elezioni : Pd - weekend in Sicilia per Maria Elena Boschi : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) – weekend di campagna elettorale in Sicilia per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi. Ad annunciarlo è un post su Facebook di Davide Faraone: “Da domani sino a domenica Maria Elena Boschi sarà in Sicilia. Un programma con tante tappe per ascoltare, per fare squadra. Avanti, insieme!”. Si parte da Palermo domani, venerdì 16 febbraio. Alle 16.30, la Boschi parteciperà ...

