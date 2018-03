' Mamma mia' in sloveno per la prima volta a Trieste

Belen e il compleanno di Mamma Veronica con Cecilia e Santi : "Siete la mia vita intera" : Veronica Cozzani, la mamma di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez, compie 55 anni e le foto della festa fanno il giro dei social. LEGGI ANCHE ----> Belen Rodriguez e Andrea Iannone, la...

“Quel pelo - fai schifo!”. Ops! Valanga di insulti per Chiara Ferragni. La foto pubblicata dalla blogger - e futura Mamma di Leone - scatena i social. E anche i fan - questa volta - non le risparmiano critiche feroci : Non c’è pace per Chiara Ferragni. Ancora una volta la famosa blogger e influencer è stata insultata sul suo account Instagram. la compagna del cantante Fedez, dal quale aspetta il primo figlio, Leone, ha postato una foto in cui oltre al suo bel pancione si vede anche una giacchettina di pelliccia che non è passata inosservata agli utenti del social. Le polemiche sono subito scattate copiose, La fidanzata di Fedez, alla 35° settimana ...

ALICE È MORTA - BIMBA SIMBOLO LOTTA ALLA LEUCEMIA/ Non è bastata l'infusione di cellule staminali della Mamma : È MORTA ALICE, non ce l'ha fatta la bambina SIMBOLO della LOTTA contro la LEUCEMIA e che aveva dato il via ALLA nascita della comunità Un Ponte per ALICE sostenuto da Emma Marrone.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 16:47:00 GMT)

Suso e lo sputo di Milinkovic : 'In finale ci siamo noi - non lui. E mia Mamma...' : ... forse, sputa allo spagnolo dopo averlo preso in giro: 'Non mi sono accorto di nulla - ha dichiarato Suso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport - Me lo aveva detto Donnarumma, ma pensavo non fosse ...

“Mio marito è scioccato”. Fissata con l’aspetto fisico - smette di depilarsi. Lascia che i peli crescano naturalmente su tutto il suo corpo. Dopo un anno senza lametta e ceretta - ecco il risultato (Mamma mia). Se vi sembra un orrore - sappiate che dietro a questa scelta c’è una ragione molto seria : La società mette addosso troppo pressione. Soprattutto alle donne. E certe donne, stanche di dover far sempre felici gli altri, decidono di darci un taglio. E ribellarsi a certe convenzioni. È un po’ quel che ha fatto Sonia Cytrowska, 28 anni, di Gdynia, Polonia che da qualche tempo ha smesso di depilarsi e Lascia crescere i suoi peli. Su tutto il corpo. Sonia aveva solo 12 anni quando ha iniziato a depilarsi: guardava le riviste patinate e ...

Guenda Goria massacra Mamma Ruta e papà Amedeo : 'Durante la mia infanzia loro...' : Guenda Goria , la figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ospite di Domenica in di Cristina Parodi parla del difficile rapporto con i suoi genitori. "Non mi sono nemmeno accorta che i miei ...

Jessica - il dramma della Mamma : 'Ho scoperto dai giornali che mia figlia era morta - nessuno mi ha avvertita' : La mamma di Jessica Faoro racconta del momento in cui ha scoperto che la figlia era morta. La 19enne è stata trovata senza vita lo scorso 7 febbraio in via Brioschi a Milano. 'Mi hanno mandato un link ...

“Mia madre ha partorito mio figlio”. Mamma e nonna insieme : una famiglia sconvolta. Il motivo di tutto ciò lascia con il fiato sospeso - ma non è come sembra : “Una madre può tutto” : Mamma e nonna nello stesso tempo, anche se i geni del bambino sono quelli di suo figlio e della nuora. È successo negli Stati Uniti, nello Stato dell’Arkansas, dove una donna di 50 anni, Patty Resecker, ha portato avanti la gravidanza e fatto nascere lo scorso 30 dicembre con un parto cesareo il figlio di suo figlio: Kross Allen Jones. Questa storia ha fatto rapidamente il giro del pianeta e ha creato moltissime polemiche. Alla base di ...

Isola dei Famosi 2018 - parla la Mamma di Francesca Cipriani : “Mia figlia molestata quando aveva 19 anni” : La mamma di Francesca Cipriani racconta a Spy alcuni episodi che hanno segnato la vita della figlia, Francesca Cipriani, naufraga de L’Isola dei Famosi. “Subito dopo le superiori, quando aveva 19 anni, Francesca cominciò a lavorare come commessa in un negozio. Il suo datore di lavoro, che aveva 30 anni e due figli, per lei era come un padre. Una sera, però, si ritrovò da sola con quest’uomo all’interno del negozio. Verso l’orario di ...

