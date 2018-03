“Mamma | aiutami | sto malissimo” Si sveglia nella notte in preda a dolori atroci Sa che

caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Si chiama Charlotte Thomson, oggi ha 21 anni, è di Newcastle e nell’ultimo periodo ha avuto delle mestruazioni particolarmente dolorose. Strano, a Charlotte non era mai capitato, ma non si è preoccupata più del dovuto: “Può capitare”, si è detta. Peccato che quel dolore anomalo nascondeva qualcosa di grosso. Charlotte, ragazzina amante delle feste, era incinta. Ma non aveva la minima idea di esserlo anche perché aveva cicli regolari, zero pancia e continuava a vestire una taglia di abiti molto piccola. Un bel giorno la ragazza sinel cuore dellacon deilancinanti allo stomaco così si è precipitata in ospedale. Lì i dottori le hanno annunciato che era in travaglio. La ragazza è rimasta scioccata: non sapeva neppure di essere incinta… E invece, quando lo ha scoperto, era ormai giunto il momento di conoscere il feto che era dentro di lei. Dopo poco è venuta al mondo ...