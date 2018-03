Maglie dell' Atalanta all' asta Ecco le quotazioni | Ilicic in testa

Da Adidas a Puma : la storia delle Maglie del Milan vista dai suoi sponsor tecnici : Che plana col suo elicottero sull'Arena di Milan o promettendo l'utopia più grande: primi nel mondo, in pochi anni. Con Sacchi e i tre olandesi arriva lo scudetto contro il Napoli di Maradona e le due ...

FOTO Volley - le nuove Maglie dell’Italia! Canotte giallo-azzurre con il nuovo sponsor DHL : debutto in Nations League - poi i Mondiali : DHL è il nuovo main sponsor delle Nazionali Italiane di Volley . Oggi si è svolta la presentazione ufficiale e la FIPAV ha comunicato l’accordo con la celebre multinazionale dei trasporti logistici. L’accordo è biennale: fino alle Olimpiadi di Tokyo 2020 gli azzurri saranno supportati dal colosso specializzato nel trasporto espresso internazionale che era già sbarcata nel Volley due anni fa con Modena maschile. Una vera e propria ...

Zenga furioso con Tagliavento : 'Errore grossolano - forse ha confuso i colori delle Maglie ' : Un errore grossolano che 'mi fa venire da ridere. È chiaro che era gol. Non capisco perchè l'assistente alzi la bandierina. L'unica spiegazione che mi viene è che forse hanno confuso i colori delle ...

Roma : Grassi (RSR) : i romani pagano il prezzo delle scherMaglie elettorali : “Lo spettro della riapertura di Malagrotta non può essere l’unica soluzione possibile per risolvere l’ennesima e annunciata emergenza rifiuti nella Capitale”. Lo afferma in una... L'articolo Roma: Grassi (RSR): i Romani pagano il prezzo delle schermaglie elettorali su Roma Daily News.