Mafia - sequestrati beni per oltre 120mln a imprenditore agrigentino : Mafia, sequestrati beni per oltre 120mln a imprenditore agrigentino Calogero Romano, dal 1992, avrebbe goduto della protezione di Cosa Nostra, ottenendo vantaggi per le proprie imprese che operano nel campo delle telecomunicazioni e della fibra ottica, nel settore edile ed anche di un autodromo Parole chiave: ...