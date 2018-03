Mafia | la fibra ottica nelle mani di Cosa nostra | sequestrati beni per 120 milioni a

Mafia : sequestrato l'impero del re della fibra ottica : Messi i sigilli a beni per 120 milioni di euro che fanno capo all'imprenditore Calogero Romano, nell'agrigentino - Aziende, immobili,auto e conti correnti per un valore complessivo di 120 milioni di ...

Mafia - sequestrati beni per 120 milioni al re della fibra ottica : Mafia, sequestrati beni per 120 milioni al re della fibra ottica Le indagini hanno consentito di ricondurre il successo delle iniziative dell’imprenditore Calogero Romano ai rapporti di connivenza intrattenuti con esponenti di spicco di Cosa Nostra agrigentina Continua a leggere L'articolo Mafia, sequestrati beni per 120 milioni al re della fibra ottica proviene da NewsGo.