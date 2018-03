Mafia | beni per 120 milioni di euro sequestrati al re della fibra ottica

Mafia - sequestrati beni per oltre 120mln a imprenditore agrigentino - : Calogero Romano, dal 1992, avrebbe goduto della protezione di Cosa Nostra, ottenendo vantaggi per le proprie imprese che operano nel campo delle telecomunicazioni e della fibra ottica, nel settore ...

Mafia : Agrigento - Gdf sequestra a imprenditore beni per 120 milioni euro : Palermo, 7 mar. (AdnKronos) – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Agrigento, su proposta della Procura della Repubblica di Palermo, hanno sequestrato aziende, immobili, auto e conti correnti nella disponibilità di Calogero Romano, noto imprenditore originario di Racalmuto, per un valore complessivo di oltre 120 ...

Mafia : Agrigento - Gdf sequestra a imprenditore beni per 120 milioni euro (2) : (AdnKronos) – “Con il consenso di Giuseppe Falsone – dice la Guardia di Finanza – il boss di Campobello di Licata, considerato in passato il capo di Cosa Nostra agrigentina, Calogero Romano ha, inoltre, fornito alle aziende riconducibili a Angelo Di Bella e Vincenzo Leone, appartenenti alla famiglia mafiosa di Canicattì (Agrigento), il calcestruzzo necessario alla realizzazione dei lavori di costruzione del noto centro ...

Mafia : sequestrati a un indagato beni per 2 milioni euro : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - La Direzione Investigativa AntiMafia di Caltanissetta, coadiuvata dai Centri Operativi di Milano e Padova, nonché dalla Sezione Operativa di Bologna, ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni per un avlore che supera i due milioni di euro, emesso dalla Sezione

