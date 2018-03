M5s pronto a trattare anche sul programma Ma per ora Pd chiude

Di Maio lancia l'appello ai partiti : 'Cambiate metodo - il M5s è pronto al confronto con tutti' : Niente "teatrini" o "giochini di palazzo", con l'inizio della "terza repubblica" è arrivato "il momento di fare le cose che aspettiamo da 30 anni e lo si può fare solo cambiando metodo". Lo scrive il ...

Voto - Italia divisa : il M5s primo partito vince al Sud - il centrodestra al Centro-Nord - Crollo Pd - Renzi pronto a lasciare : Sono ancora parziali i dati del Voto alle elezioni politiche, ma il quadro che emerge è quello di un'Italia divisa in tre, con nessuna maggioranza. Il M5s conquista Sud e isole e arriva al 31%, il ...

Elezioni - Di Maio : “Dopo il Governo M5s ecco pronto il nostro primo decreto” : Il candidato premier M5S Luigi Di Maio ha presentato il “primo decreto legge del primo Cdm, se domenica ci darete la maggioranza. Un decreto in tre punti: al primo c’è il dimezzamento dello stipendio dei parlamentari, al secondo l’abolizione dei vitalizi e al terzo il taglio di 30 miliardi di sprechi” per dare quei soldi “alle famiglie con figli e ai pensionati. Bastano 20 minuti di Cdm per ...

Elezioni 2018 - Berlusconi pronto ad accogliere i grillini espulsi dal M5s : Silvio Berlusconi è pronto ad accogliere in un’ipotetica maggioranza di governo i candidati del M5s espulsi dal Movimento per il caso 'Rimborsopoli' o perché accusati di aver aderito alla massoneria...

M5s pronto a dividersi dopo il 4 marzoGrillo-Di Battista vs Di Maio-Casaleggio? : Elezioni 2018: dopo il 4 marzo nascerà un "nuovo" Movimento di Grillo e Di Battista in (apparente) contrasto con quello di Di Maio e Casaleggio jr? L'ipotesi è concreta. Ecco perché Segui su affaritaliani.it

M5s : Cozzolino - errore in buonafede ma pronto a passo indietro : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “Sono pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell’interesse del Movimento 5 Stelle, i cui obiettivi continuo a condividere e per cui sempre mi batterò”. Lo scrive Emanuele Cozzolino in un lungo post su Facebook in cui spiega come sia finito nella vicenda rimborsopoli. Parla di “errore in buonafede” e spiega: “Viste le polemiche di questi giorni e l’uscita ...

M5s - Reuters : 'Di Maio pronto a governo con Pd - Fi e Lega'. Ma il candidato smentisce : Il M5S è disponibile a formare un governo con Forza Italia e Partito Democratico. Lo avrebbe detto il candidato premier dei 5 Stelle, Luigi Di Maio, nel corso di un incontro con un gruppo di ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ M5s primo partito “senza numeri” : Di Maio è pronto alle Larghe Intese? : SONDAGGI elettorali politici, intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: ultime notizie e analisi, M5s primo partito ma senza maggioranza. Che fare? Di Maio tra Larghe intese e opposizione(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:13:00 GMT)

Il centrosinistra tallona il M5s : Renzi pronto a superare i grillini : Man mano che si avvicinano le elezioni politiche del 4 marzo si consolida il dato del centrodestra come prima coalizione e unica in grado di vincere le elezioni. Gli ultimi sondaggi politici Demopolis attestano questo trend. La partita rimane aperta per il…Continua a leggere →

Pd - Padoan pronto a candidarsi. Grasso : sopo il voto parliamo con M5s : 'Se me lo chiedono, mi candido', dice il ministro dell'Economia in un'intervista al Corriere della Sera che non esclude un governo Pd-Forza Italia.A Roma assemblea di Liberi e Uguali; Grasso: proponiamo idee credibili e l'abolizione delle tasse ...

Grasso pronto all' alleanza con M5s e Pd : "Accordo su ambiente e salario paritario" : Grasso: ambiente, asili e parità nel salrio "Nelle alchimie di questi giorni ci sono troppe incognite", sottolinea, "a cominciare dagli effetti di una legge elettorale unica al mondo e il mio non è ...