M5S | porte chiuse a de Magistris | no a patti per Regione e Comune

Sicilia : M5S - Musumeci si occupi di vertenza ex lavoratori sportelli multifunzionali : Palermo, 15 gen. (AdnKronos) - I deputati regionali del M5S Giovanni Di Caro, Nuccio Di Paola, Roberta Schillaci e Giampiero Trizzino, componenti della commissione Lavoro dell’Ars chiedono al governo Musumeci di "mettere al centro dell’agenda politica la vertenza degli ex lavoratori degli sportelli

Elezioni - Berlusconi scatenato : “M5S? Non hanno mai combinato nulla di buono. Porterò FI al 30%” : “I sondaggi danno Forza Italia al 16,5%-17%, e io intendo portarla verso il 30%”. Lo dice Silvio Berlusconi ospite di Coffee break su La7. “Il mio sogno è di vincere le Elezioni e cambiare davvero l’Italia”, aggiunge. Il modello da seguire, per l’ex Cavaliere, è quello di cinque anni fa. Al termine dell’esecutivo di Mario Monti, Berlusconi fu “tirato per i capelli” da amici e sostenitori, scese di nuovo in ...