M5S-Lega | perché è un’alleanza impossibile

Il piano di Renzi : “Costringiamo M5S e Lega a fare un governo” : Superata la buriana delle dimissioni congelate di Renzi, che ha tracciato un solco nella geografia del Pd, con mezzo governo offeso e schierato contro il segretario, nel partito è l’ora dei pompieri. Tranne Renzi, si son messi al lavoro di ago e filo in tanti: Delrio, Martina, Franceschini, Orlando, a partire da ieri mattina, hanno provato a ricuci...

Un italiano su tre favorevole all’intesa M5S-Lega. Il 51% vuole un nuovo voto : L’intesa tra il Movimento e il Pd piace invece al 29% degli intervistati. Per il 40% Di Maio dovrebbe avere l’incarico (il 21% dice invece Salvini)

Di Maio : 'Non siamo come la Lega - inevitabile M5S al governo' : "Non siamo una forza territoriale, siamo proiettati al governo di questo Paese , non come altri che sono forze politiche territoriali che stanno a oltre 15 punti da noi". Lo afferma Luigi Di Maio , ...

SCENARI AL CENTRO/ Il nuovo partito di Renzi e Berlusconi che può fermare Lega e M5S : Il 4 marzo ha seppellito il luogo della mediazione, affossando anche Pd e FI. È il momento di un'opposizione saggia. Per far nascere un soggetto liberal-democratico. DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 06:04:00 GMT)

M5S - Di Maio : 'Destra e sinistra sono superate - noi non siamo come la Lega' : 'In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ...

Di Maio - bagno di folla ad Acerra : "Non siamo come la Lega - inevitabile M5S al governo" : folla di militanti, selfie, cori da stadio accolgono Luigi Di Maio ad Acerra. Il leader M5S arriva con un'ora di ritardo e, per l'eccessiva folla, riesce ad uscire dal suo pulmino -...

M5S - Di Maio : «Destra e sinistra sono superate - noi non siamo come la Lega» : «In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza...

Elezioni - l’eurodeputato che smascherò Salvini “il fannullone” : “Lega? Governi Ue responsabili. Ok M5S - ma basta cazzate” : “E’ più comodo criticare il lavoro degli altri senza impegnarsi e questo abbiamo potuto vederlo da Salvini. Oggi ha avuto un successo, ma c’è una responsabilità dei Governi europei che non sono solidali con l’Italia che è in prima linea con i profughi”. Commenta così le Elezioni italiane Marc Tarabella, eurodeputato belga del gruppo S&D che, 4 anni fa, in plenaria a Strasburgo, accusò Matteo Salvini di ...

Claudio Borghi della Lega : 'Possibile un governo composto da centrodestra e M5S' : Una vera e propria bomba politica, quella sganciata dal responsabile economico della Lega, Claudio Borghi , che apre alla possibilità di un governo composto dal centrodestra e dal M5s, che avrebbe 'una maggioranza ...

Elezioni - le manovre di M5S e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...

Borghi - Lega - : 'Salvini non ha escluso un governo centrodestra-M5S' : Il responsabile economico della Lega, Claudio Borghi, apre alla possibilità di un governo composto dal centrodestra e dal M5s, che avrebbe una "maggioranza schiacciante e che potrebbe trovare più di ...

Governo - la Lega corteggia i dem e la Confindustria sdogana il M5S. Il Pd litiga e accoglie Calenda. Rivedi la diretta con Peter Gomez : Dopo il risultato delle elezioni è tempo di scenari futuri. Il commentato dal direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e dalla giornalista Martina Castigliani sugli sviluppi di giornata Scopri come sostenere Il Fatto Quotidiano L'articolo Governo, la Lega corteggia i dem e la Confindustria sdogana il M5s. Il Pd litiga e accoglie Calenda. Rivedi la diretta con Peter Gomez proviene da Il Fatto Quotidiano.

Silvio Berlusconi - Alessandra Ghisleri : 'I suoi voti sono andati alla Lega - quelli del Pd al M5S' : 'A livello nazionale alla Camera i voti si sono mossi a blocchi. Nel centrodestra c'è stato un travaso di quasi tre milioni di voti - un po' meno, due milioni e 700 mila - da Forza Italia verso la ...

Elezioni - Zagrebelski : “Legge elettorale fatta per non formare governo. Vittoria M5S e Lega? Colpo contro l’oligarchia” : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e discutendo del futuro del nostro paese, così ne usciremo fuori. Con questa legge elettorale era impensabile avere il nome del Presidente del Consiglio e la squadra di governo, questa legge elettorale è stata fatta apposta perché non fosse possibile ciò. Il Presidente della Repubblica ha il compito d tirar fuori le soluzioni ...