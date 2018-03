M5S | Gene Gnocchi è Virginio Raggi | “Mo come famo? De tutti sti voti dobbiamo restituirne

Lo stato generale del M5S si riunisce a Roma con Grillo : Gongola Beppe Grillo. E non potrebbe essere diversamente, visto che il Movimento 5 Stelle è il primo partito in Italia. I giornalisti lo intercettano mentre si trova all'Hotel Parco dei Principi di Roma, mentre si reca in una zona riservata agli esponenti grillini. Gli chiedono se è contento ma lui risponde in quersto modo: "Sono anziano, devo capire ancora". "Beppe Grillo è contento, ci ha chiamato e ci ha fatto ...

M5S - arriva il dato della seconda proiezione - al quartier generale scoppia la gioia : Dopo la prima proiezione, Di Maio si era limitato a un “A voi i commenti” con uno smile, sempre sul social network. L'articolo M5S, arriva il dato della seconda proiezione, al quartier generale scoppia la gioia proviene da Il Fatto Quotidiano.

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ Rosatellum bis - i dubbi : generale Costa - ok a Di Maio per fare il ministro M5S : ELEZIONI 2018, COME si VOTA col Rosatellum: ultime notizie su Pd, M5s e Centrodestra. Di Maio criticato per il ministro-generale dei Carabinieri; Bonino, "candidata di Berlusconi? Ma va.."(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 11:18:00 GMT)

Un generale nel governo M5S : è suo il flop Terra dei Fuochi : L'ascesa del generale dei carabinieri forestali Sergio Costa, indicato da Luigi Di Maio come ministro dell'Ambiente in un ipotetico governo pentastellato, s'intreccia alla fake news della Terra dei Fuochi e del disastro ambientale campano. La più articolata e clamorosa bugia degli ultimi anni. Una bugia che ha provocato, nel triennio 2012-2014, il collasso del settore agroalimentare regionale con la distruzione di centinaia di ...

M5S - Di Maio annuncia il primo ministro : "Generale Costa all'Ambiente" : 'Di Terra dei Fuochi ce n'è una in ogni Regione. Per questo riteniamo che il ministero dell' Ambiente sia centrale per il governo italiano. Se dovessi essere incaricato ho intenzione di proporre un ...

Di Maio al Quirinale vede il segretario generale Zampetti e annuncia invierà lista ministri M5S a Mattarella : Luigi Di Maio si è presentato al Quirinale dove ha visto il segretario generale Ugo Zampetti. Il leader M5s ha chiesto un incontro per preannunciare l’invio di una lista di possibili ministri da sottoporre al presidente della Repubblica in caso di vittoria elettorale dei 5 stelle. La squadra di governo, come rivelato nelle scorse ore, è quasi chiusa e si attendono le ultime conferme. Di Maio dall’inizio della campagna elettorale ha ...

Pelonzi : traffico di Roma dovuto a caos generato da amministrazione M5S : Roma – Pelonzi: il Movimento 5 Stelle ha creato caos sulla circolazione a Roma. traffico in tilt Roma – Questo quanto apparso sul profilo Twitter... L'articolo Pelonzi: traffico di Roma dovuto a caos generato da amministrazione M5S su Roma Daily News.

Gene Gnocchi e le liste M5S : “Di Maio ha presentato i supercompetenti - si stanno tutti laureando al Cepu” : Gene Gnocchi nella sua copertina settimanale su DiMartedì, trasmissione su La7 condotta da Giovanni Floris, commenta, a suo modo, le liste presentate dai partiti in questi giorni. A partire da quella dei 5 stelle: “supercompetenti? Si stanno laureando al Cepu”. Ma non risparmia nemmeno la destra e il Pd. Così il manifesto della Lega diventa un esplicito invito a “non votare” Salvini L'articolo Gene Gnocchi e le liste ...

Elezioni - Fico (M5S) : “Mai alleati con la Lega - siamo geneticamente diversi” : “La stampa ogni tanto si lancia in certe cose, ma vi garantisco che mai noi saremo alleati con la Lega anche dopo il voto: siamo geneticamente diversi. Beppe Grillo? Lui è il nostro garante e resta l’asse portante del Movimento, oltretutto io sono felice che si sia riappropriato del suo blog tornando un po’ come al 2005. Il nostro invece di blog si occuperà più di politica e cose parlamentari”. Così Roberto Fico, ...