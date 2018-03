luinonotizie

: Luino, lunedì si riunisce il consiglio comunale: al centro tasse, bilancio e rifiuti - lacer2k : Luino, lunedì si riunisce il consiglio comunale: al centro tasse, bilancio e rifiuti - greengroundit : Luino, lunedì si riunisce il consiglio comunale: al centro tasse, bilancio e rifiuti - LuinoNotizie : #Luino, lunedì si riunisce il consiglio comunale: al centro tasse, bilancio e rifiuti. Ben tredici i punti all'ordi… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Come per la seduta precedente, l'interosarà accompagnato dalle riprese streaming , disponibili per tutti i cittadini attraverso il canale Youtube dell'amministrazione.