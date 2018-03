Luciano D'Alfonso Contro la Leader del M5S "...Ha Problemi Suoi..." : Pescara - Durissimo commento del neo Senatore e quasi ex Presidente della Regione Abruzzo Contro la Leader del M5S abruzzese la consigliera regionale Sara Marcozzi. A latere della conferenza stampa odierna ecco come ha apostrofato sarcasticamente la donna. leggi tutto

Luciano D'Alfonso in Diretta Ammette Sconfitta e Delinea la Sua Successione al Governo Abruzzese : Pescara - Conferenza stampa indetta da Luciano D'Alfonso nella sua qualità di Presidente della Regione eletto al Senato della Repubblica

Luciano D'Alfonso Abbandona la Regione per il Parlamento : Lolli Traghettatore Fino all'Autunno : L'Aquila - L'Abruzzo non ha più un Governatore, o meglio, ce lo avrà dimissionario al massimo Fino a maggio, poi decadrà. Luciano D'Alfonso che a maggio del 2014 venne eletto Presidente della Regione Abruzzo ha deciso di dimettersi e di prendersi lo scrano senatoriale conquistato nonostante l'ecatombe del PD nelle recentissime elezioni politiche. Una scelta annunciata, ma che alla luce della pesantissima

Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida al Senato : Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida alle elezioni politiche, dopo tre anni e mezzo di mandato. Lo riportano Il Centro e il Messaggero. Secondo quanto riporta il primo quotidiano, il presidente della giunta regionale si candiderà al Senato.Il Messaggero racconta altri dettagli sulla decisione di D'Alfonso. In primis, il governatore sarà indicato come candidato nel collegio uninominale. La