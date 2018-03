Lorenzin | Nel programma M5S definanziamento SSN

Ambiente - ministro Lorenzin : il cambiamento climatico “va affrontato - è un tema ineludibile” : “Il cambiamento climatico va affrontato , è un tema ineludibile e la capacità di controllare il sis tema idrico, fare bacini idrici in modo da raccogliere acqua, diventa ormai un’emergenza“: queste le parole del ministro della salute Beatrice Lorenzin , oggi presso la sede di Confagricoltura di Modena. “In questi giorni avevamo l’allarme degli agricoltori di Piacenza, che erano in una situazione di siccita’ ...

I leader nel nostro studio : Beatrice Lorenzin di lista 'Civica popolare' : Crescita, speranza e futuro sono le tre parole chiave dell'attuale ministro della Salute che poi spiega perché ha cambiato casacca: del centrodestra a trazione 'lepinista' non ne abbiamo bisogno -

Sui vaccini nelle scuole alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : "Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica". E' la risposta, lapidaria, del ministro della Salute Beatrice Lorenzin al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che le aveva scritto a proposito della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina per chiedere di ...