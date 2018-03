Lo sciopero delle donne per l’8 marzo

“Festa delle donne - sciopero dei mezzi”. 8 marzo - come non rimanere a piedi o bloccati in stazioni - aeroporti e pensiline. Stop di aerei - bus e treni : sarà caos : Avrà una durata di 24 ore lo sciopero generale indetto per l’8 marzo dai sindacati di base in tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero, organizzato in concomitanza della Festa della Donna, coinvolgerà anche il trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario con possibili disagi per i passeggeri. Vediamo, nel dettaglio, tutte le informazioni utili per chi deve mettersi in viaggio nella giornata dell’8 marzo. Il Gruppo ...

Lo sciopero globale dell'8 marzo : in tutto settanta paesi le donne contro lo sfruttamento e la violenza di genere. Il programma delle ... : Tantissimi sono anche gli spettacoli che andranno in scena per l'8 marzo in tutta Italia. Basta fare un giro sul web per rendersene conto.

Verso l’8 marzo - “Non una di meno” lancia lo sciopero globale delle donne : mobilitazioni e cortei in tutta Italia : “Lotto marzo stregate – invochiamo marea, scateniamo tempesta”. Con uno striscione di venti metri e una nuvola rosa e viola shocking, la “marea femminista” di Non una di meno (NUDM) annuncia il suo ritorno tra le strade di tutta Italia. Non temono la neve che imbianca la Darsena di Milano, le scioperanti dell’8 marzo, e scelgono il weekend elettorale per ricordare ai milanesi quello che sta diventando l’appuntamento ...

L'8 marzo sciopero globale delle donne. Tante iniziative anche in Italia. : Occuperemo lo spazio pubblico per riaffermare la nostra autonomia e forza politica. Il nostro movimento eccede l'esistente, attraversa frontiere, lingue, identità e scale sociali per costruire nuove ...

L'8 marzo la lotta delle donne : a Bologna sciopero - presidio e corteo : L'otto marzo si asterranno dal lavoro, 'produttivo e riproduttivo', qui come in altre settanta città di Italia e sessanta Paesi del mondo. Diranno no anche al lavoro invisibile che svolgono dentro le ...

Scuola e sanità - festa delle donne con protesta : sciopero l'8 marzo : La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - comunica che le associazioni sindacali Slai Cobas, Usi, Usb e Usi-Ait hanno proclamato per l'8 marzo lo sciopero ...

Gb : sciopero prof a Oxford - studenti rivogliono i soldi delle rette : Gb: sciopero prof a Oxford, studenti rivogliono i soldi delle rette La protesta dei docenti contro una riforma che taglierà le pensioni Continua a leggere L'articolo Gb: sciopero prof a Oxford, studenti rivogliono i soldi delle rette sembra essere il primo su NewsGo.

I mezzi pubblici a Napoli non stanno circolando per un blocco dei lavoratori delle pulizie in sciopero : A Napoli è in corso uno sciopero dei lavoratori della ditta di pulizie di Anm, la società che gestisce il trasporto pubblico della città. Il servizio degli autobus e quello della linea 1 della metropolitana sono sospesi da stamattina a causa The post I mezzi pubblici a Napoli non stanno circolando per un blocco dei lavoratori delle pulizie in sciopero appeared first on Il Post.

Oggi rientro a scuola con lo sciopero dei docenti delle scuole primarie e d'infanzia : Roma - Aule chiuse nel primo giorno di scuola del nuovo anno, almeno per quelle dedicate ai più piccoli, vale a dire la Primaria e l'Infanzia. Oggi è prevista una manifestazione di protesta davanti al Ministero dell'Istruzione a Roma. E le altre città non staranno a guardare: il cronoprogramma dei manifestanti prevede infatti sit in davanti agli Uffici Scolastici Regionali di Torino, Milano, Bologna, Palermo, Cagliari, ...