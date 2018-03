LIVE Tottenham-Juventus | Champions League in DIRETTA | 1-2 Higuain e Dybala la ribaltano

Tottenham-Juventus 1-2 : risultato e cronaca in diretta LIVE : Tottenham-Juventus, ritorno ottavi Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Tottenham-Juventus (risultato LIVE 1-2) streaming video Canale 5 : Higuain e Dybala la ribaltano! : Diretta Tottenham-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. A Wembley i bianconeri tentano il colpaccio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:14:00 GMT)

LIVE Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : 0-0. Negato un rigore ai bianconeri! Serve l'impresa per i quarti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero ...

Tottenham-Juventus in diretta : formazioni ufficiali e risultato LIVE di Champions League : LE formazioni ufficiali Tottenham , 4-2-3-1, : Lloris; Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies; Dier, Dembele; Eriksen Dele, Son; Kane . All. Pochettino Juventus , 4-3-2-1, : Buffon, Barzagli, Benatia, ...

LIVE Pagelle Tottenham-Juventus - Champions League in DIRETTA : a Wembley in palio i quarti di finale. Tridente Dybala-Costa-Higuain : Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Tottenham-Juventus, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2018 di calcio. La Juventus sogna di vivere domani una grande notte a Wembley nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri sono praticamente obbligati a vincere contro il Tottenham, dopo il 2-2 dell’andata a Torino, se vogliono proseguire il loro cammino in Europa. I primi 90 ...

