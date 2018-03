L’Italia al primo posto in Europa nella richiesta di brevetti

Previsioni Meteo - primo weekend di Marzo variabile sulL’Italia : Sabato di nubifragi - Domenica elezioni al caldo e con il sole : 1/18 ...

Max Nek Renga - i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per L’Italia : ROMA – L’attesa sta per finire! Uscirà venerdì 9 marzo “MAX NEK Renga, il disco” (Warner Music), l’album di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga che racchiuderà tutte le più grandi hit dei repertori dei tre artisti, reinterpretate a tre voci e non solo, e farà rivivere tutte le emozioni di questo tour che sta conquistando […] L'articolo Max Nek Renga, i tre cantautori presentano il loro primo disco in giro per l’Italia è su NewsGo.

Renzi : “Pd primo partito è importante per L’Italia” : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l’Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb. Ospite di Mattino Cinque, il leader del Pd ha affermato che “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di ...

Huawei e L’Italia : “Siamo il primo mercato del mondo esclusa la Cina” : Barcellona – Il grande amore fra gli italiani e Huawei non accenna a raffreddarsi. Tutt’altro: sull’onda del Mate 10 Pro, e di tutti gli altri top di gamma (ma anche degli apprezzatissimi Lite) il colosso cinese, ormai terza potenza mondiale nel mondo degli smartphone ma attivo in molti segmenti – basti vedere gli annunci al Mobile World Congress come il sottilissimo pc Windows Matebook X Pro – continua a crescere. Tanto che l’Italia è il ...

“Noi - ragazzi del ’99. Il nostro primo voto per cambiare L’Italia” : Il presidente della Repubblica Mattarella li ha invocati durante il messaggio di fine anno e loro hanno risposto presente. Sono i «ragazzi del ’99», la generazione di giovani che il 4 marzo voterà per la prima volta. Si affacciano al mondo degli adulti con un bagaglio di sogni, paure e insieme una grande responsabilità: raccogliere idealmente ...

TV - Rai3 : a “La Grande Storia” il racconto del primo bombardamento delL’Italia dal cielo : L’Italia subì il primo bombardamento dal cielo l’11 giugno del 1940, il giorno dopo la dichiarazione di guerra di Mussolini, e l’ultimo i primi di maggio del ‘45, addirittura a Liberazione avvenuta, lo ricorda Paolo Mieli a “La Grande Storia”, in onda lunedì 26 febbraio alle 23.10 su Rai3, Di questa paura incombente dal cielo, “l’inviato nella Storia” Fabio Toncelli racconterà le tracce ancora presenti in Italia: mostrerà le sirene antiaereo che ...

Sci alpino - Sofia Goggia nella leggenda! Primo oro in discesa alle Olimpiadi per L’Italia! Torniamo a vincere dopo 16 anni : Sofia Goggia ha riscritto la storia dello sci alpino italiano. La bergamasca si è laureata Campionessa Olimpica di discesa, a PyeongChang 2018 ha trionfato in maniera autoritaria dimostrando di essere la più forte di tutte: una gara letteralmente perfetta, una prova encomiabile e da urlo che le ha permesso di salire sul gradino più alto del podio. Si tratta di una vera e propria impresa confezionata dall’azzurra che è davvero entrata nella ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : L’Italia sfida il Montenegro. Ci si gioca il primo posto nel girone : Secondo incontro nell’Europa Cup per quanto riguarda il Settebello di Sandro Campagna: a Palermo gli azzurri oggi affrontano alle 20.00 nel secondo turno del girone preliminare il Montenegro. sfida importantissima per Pietro Figlioli e compagni: si affrontano infatti sicuramente le due squadre più titolate del girone e si giocano tutte le possibilità di vincerlo, volando così alle finali come prime. “Un buon avvio di torneo. ...

Snowboard - Michela Moioli LEGGENDARIA! Primo oro di sempre per L’Italia alle Olimpiadi! Ottavo sport vincente - tricolore dominante : Michela Moioli ha letteralmente riscritto la storia dello Snowboard italiano, ha confezionato un’impresa leggendaria che rimarrà per sempre negli annali, indimenticabile e indelebile. L’azzurra ha trionfato con pieno merito alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, si è imposta con l’autorevolezza della fuoriclasse e ha regalato all’Italia il secondo oro in questa edizione della rassegna a cinque cerchi. Prima ...

Dominik Windisch - medaglia di bronzo - chi è / Olimpiadi Invernali 2018 : primo podio per L’Italia nel biathlon! : Dominik Windisch: prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi Invernali 2018. chi è il vincitore del bronzo nella prova di biathlon sprint 10 km maschile. (Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 14:00:00 GMT)

Hockey prato - le convocate delL’Italia per il primo raduno dell’anno : incomincia la corsa verso i Mondiali : La Nazionale Italiana di Hockey su prato femminile si riunirà all’Acqua Acetosa di Roma per dieci giorni di raduno: dal oggi al 16 febbraio le azzurre ricominceranno il cammino di avvicinamento ai Mondiali che si disputeranno tra il 21 luglio e il 5 agosto a Londra. Si tratta della nostra seconda partecipazione alla rassegna iridata (precedente a Berlino 1976) ma la qualificazione è stata ottenuta sul campo per la prima volta. Il CT ...

Karate - Europei Giovanili 2018 : L’Italia punta al primo posto nel medagliere con una squadra di grandi talenti : Il prossimo fine settimana Sochi (Russia) ospiterà il primo grande appuntamento stagionale riservato alle categorie Giovanili: gli Europei Juniores, Cadetti e Under21. Una rassegna continetnale che offrirà grande spettacolo e che darà l’occasione a oltre 900 giovani atleti di portare a casa una medaglia. l’Italia sarà una delle nazioni di punta e l’obiettivo sarà quello di tornare al primo posto nel medagliere, come accadde a Lisbona 2014. Lo ...

Softball - L’Italia è pronta per l’Asia Pacific Cup. Primo test internazionale verso il Mondiale 2018 : La Nazionale Italiana di Softball è in Australia da circa sei giorni per disputare l’Asia Pacific Cup. Si tratta di un torneo internazionale che si tiene a Sydney, nella splendida cornice del Sydney’s Blacktown International Sportspark, l’impianto che ospitò il torneo dei Giochi Olimpici del 2000. L’Italia sfiderà le padrone di casa dell’Australia, il team Aussie All-Stars, la Nuova Zelanda, Taiwan, Cina e Giappone. Un ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : L’Italia si stringe con Carolina Kostner! Domani lo short program - primo passo per puntare al podio : Ci siamo. Domani mattina Carolina Kostner scenderà sul ghiaccio agli Europei 2018 di Pattinaggio artistico, quest’anno in scena a Mosca. Sarà la quattordicesima volta in una rassegna continentale per l’azzurra. Per la campionessa altoatesina sarà fondamentale eseguire fin da subito in modo pulito lo short program, in modo da non staccarsi dalle agguerritissime e talentuosissime atlete russe, cercando di prendere il suo spazio nella ...