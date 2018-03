L' Isola dei Famosi | Chiara Nasti | una dura frase contro Magnolia e il reality

Isola dei Famosi 2018 - Chiara Nasti : «La mia verità sul canna-gate» : Nello studio dell’Isola dei Famosi, come ci aveva raccontato poche settimane fa, Chiara Nasti non ci ha mai messo piede. Mai un’occasione per poter affrontare di petto l’ormai fantomatico scandalo del «canna-gate», mai un programma che le offrisse la possibilità di difendersi dalle intercettazioni di Striscia che la inchioderebbero come complice di Francesco Monte. «Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore ...

Gravi accuse di omofobia nei confronti di Franco all'Isola dei Famosi 2018 : Ieri sera è andata in onda sul canale Mediaset la puntata del reality show Isola dei Famosi, giunto quest'anno alla 13esima edizione condotta da Alessia Marcuzzi. La puntata ha messo in evidenza un problema alquanto grave che si è verificato tra due naufraghi. Stiamo parlando di Craig Warwick e Franco Terlizzi. omofobia all'interno dell'Isola dei Famosi 2018? Il caso di Franco Terlizzi Alessia Marcuzzi, dopo aver informato il naufrago Franco ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Il mistero del video scomparso : naufraghi beccati a parlare del canna-gate : ISOLA dei FAMOSI 2018, ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:24:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Ancora guai per Alessia Marcuzzi : dopo il cannagate - spunta... : Isola dei Famosi 2018, Ancora critiche per il programma e Alessia Marcuzzi. "La conduttrice non è stata in grado di gestire le questioni delicate", ultima quella del ripescaggio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 04:05:00 GMT)

Striscia la notizia vs Isola dei famosi/ Chiara Nasti contraddice la Marcuzzi : "Marijuana usata - non ci piove" : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:03:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI - BAGNO NUDA/ Video Stefano Martino - le ammiratrici impazzite (Isola dei Famosi) : FRANCESCA CIPRIANI, BAGNO hot all'Isola dei Famosi 2018: la naufraga NUDA in acqua si concede un tuffo con Stefano De Martino e sui social i fans fanno partire la ship.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:56:00 GMT)

Paola Di Benedetto/ Eliminata - la storia con Francesco Monte continuerà? Fan in attesa (Isola dei famosi 2018) : Paola Di Benedetto è stata Eliminata nella puntata di ieri de L'Isola dei famosi 2018: grande attesa da parte del pubblico per l'incontro con Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:22:00 GMT)

CHIARA NASTI - VERITÀ SU CANNAGATE-Isola dei FAMOSI 2018/ La rivincita di Striscia La Notizia : CHIARA NASTI si sfoga ai microfoni del settimanale Chi svelando nuovi dettagli sul canna-gate e sulle diCHIARAzioni fatte da Eva Henger su Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:10:00 GMT)

STRISCIA LA NOTIZIA VS Isola dei FAMOSI/ Gli errori della 'svicolona" Marcuzzi e le parole di Chiara Nasti : Nuovo servizio di STRISCIA la NOTIZIA sull'ISOLA dei FAMOSI 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:41:00 GMT)

Isola dei Famosi - Amaurys Perez : ecco perchè indossa gli occhiali da sole! : Qualcuno di voi si è domandato per quale motivo il naufrago de L’Isola Dei Famosi, Amaurys Perez indossa sempre gli occhiali da sole? Siamo riusciti a scoprire per quale motivo! A L’Isola Dei Famosi dopo il caso canna-gate, un altro particolare attanaglia i fans del programma. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta. Amaurys Perez, naufrago della tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi, sta affrontando le insidie della ...

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

Isola dei Famosi 2018 - Nomination/ Rosa Perrotta contro Alessia - Nino e Bianca : "Sono una setta" : La settima puntata dell'Isola dei Famosi riammette in gara Nadia Rinaldi e Elena Moriali. Eliminata al televoto Paola di Benedetto. Diversi attimi trash durante la serata.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 20:17:00 GMT)

L’Isola dei famosi : Francesca Cipriani finge un malore? : Francesca Cipriani sta di nuovo male a L’Isola? Francesca Cipriani si è sentita male a L’Isola dei famosi per l’ennesima volta. Un malore che questa volta non viene accolto con preoccupazione dal resto dei naufraghi, i quali stanno cominciando a fare gruppo per scagliarsi contro l’opinionista di Barbara D’Urso. In più occasioni, infatti, la Cipriani è stata accusata di fingere dei malori per ottenere più ...

Striscia la notizia vs Isola dei Famosi/ Questa sera la risposta alla frecciatina di Alessia Marcuzzi? : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei Famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:35:00 GMT)