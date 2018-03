Lisa Marie | quasi 15 anni e due madri

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Sento già gli elettori di Meloni, Salvini and co – ma non solo, figuriamoci !– esultare ! In verità sento già un'infinità di mani strusciarsi soddisfatte nell'attesa di vedere questi adolescenti figli di genitori gay, lesbiche o transessuali, scendere in piazza con striscioni reazionari, reclamando papà e mamma.Mi dispiace deludere questi conservatori che hanno messo tante speranze in questa benedetta adolescenza ma contrariamente a tutte le loro previsioni, ciò non accade.fa quando i nostri ragazzi e le nostre ragazze erano ancora bambini adorabili e noi andavamo in giro gongolando dicendo a tutti "guardate come sono in gamba", tanti ci mostravano col dito per metterci in guardia e ripetevano fino alla nausea: "sì sì, adesso stanno tutti bene, tanto non capiscono nulla e non possono nemmeno esprimersi, aspettate ...