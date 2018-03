Lino Guanciale e tutti i suoi impegni in televisione nel 2018

Data inizio riprese de La Porta Rossa 2 a Trieste : Lino Guanciale torna sul set da maggio : Finalmente c'è l'ufficialità per l'inizio delle riprese de La Porta Rossa 2. La Fvg Film Commission, tramite Ansa, ha comunicato che Lino Guanciale e il cast della fiction gireranno i nuovi episodi nuovamente a Trieste, a partire da questa primavera, come si era già vociferato in precedenza. Alla regia de La Porta Rossa 2 ci sarà ancora Carmine Elia, che ha effettuato a Trieste quattro giorni di sopralluoghi con lo scenografo Marco Belluzzi. ...

Iago Garcia in Non Dirlo al Mio Capo 2 con Aurora Ruffino e Sara Zanier : le new entry della fiction con Lino Guanciale : A quanto pare i protagonisti de Il Segreto stanno trovando il loro posto nella televisione italiana e, in particolare, troveremo presto Iago Garcia in Non Dirlo al Mio Capo 2. La seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale potrebbe andare in onda già in primavera o, addirittura, il prossimo autunno, e sarà a quel punto che il pubblico di Canale 5 avrà modo di riconoscere tra le new entry anche il cattivo Don Olmo ...

Lino Guanciale e Vanessa Incontrada protagonisti di nuove serie televisive : Lino Guanciale e Vanessa Incontrada torneranno ad essere i protagonisti della seconda stagione della serie televisiva, dal titolo Non Dirlo Al Mio Capo: vestono i panni dell'avvocato Enrico Vinci e della praticante Lisa Marcelli. Ma non si tratta degli unici impegni per questi due attori: saranno protagonisti anche di altre serie inedite, legate sempre alla Rai. In particolare bisogna sottolineare che Vanessa Incontrada è impegnata a girare la ...

Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2 è Aurora - new entry nella serie con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada (video) : Una delle attrici più amate dai millennials si appresta a tornare sul piccolo schermo: tra le new entry c'è Beatrice Vendramin in Non Dirlo al Mio Capo 2, i cui nuovi episodi sono attesi per la primavera di quest'anno, terminata la programmazione di Don Matteo 11. La giovane attrice a soli 17 anni si è già fatta conoscere al pubblico adolescenziale grazie alla partecipazione nella sit-com Alex & Co. della Disney, ma è anche autrice di ...

Nuovo amore per Alessandra Mastronardi? L’attrice sorpresa con un collega - ma non è Lino Guanciale (foto) : C'è un Nuovo amore nella vita di Alessandra Mastronardi. La protagonista de L'Allieva, fiction di Rai1 che tornerà sul piccolo schermo a fine anno con la seconda stagione, è stata sorpresa in dolce compagnia con la sua ultima fiamma. A quanto pare con lo storico fidanzato, Liam McMahon, attore irlandese con cui si era trasferita a Londra, sembra tutto finito. La crisi era già nell'aria da diversi mesi dato che Alessandra Mastronardi non ha ...

Foto e video dal set de L’Allieva 2 con Lino Guanciale e il ritorno di Dario Aita nel cast : Proseguono le riprese della seconda stagione della fiction con Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi con nuove Foto e video dal set de L'Allieva 2 che mostrano anche il ritorno di Dario Aita nel cast. Dalle immagini si intuisce una reunion tra il personaggio di Arthur e gli amici di Alice, Paolone, Lara e Cordelia, con l'aggiunta del fratello Marco. Le riprese de L'Allieva 2 sono iniziate lo scorso novembre, per poi interrompersi a dicembre ...

Lino Guanciale film : intervista : Per questo è così importante che la rappresentanza politica femminile cresca'. Anche ricorrendo alle quote rosa? 'Sì, sono favorevole all'uso di strumenti che forzino la mano per creare una ...

La Porta Rossa con Lino Guanciale sbarca in America Latina : la fiction acquistata da AMC : Fin dal suo debutto, La Porta Rossa con Lino Guanciale è stato etichettato come un prodotto adatto al commercio estero. La messa in onda su Rai2, rete più consona per le tematiche affrontate e per la sperimentazione seriale, avvenuta durante lo scorso inverno ha ricevuto un buon riscontro tra il pubblico nostrano, con un picchio di ascolti di 3 milioni di spettatori a puntata. Ora la fiction si appresta a sbarcare Oltreoceano. Nelle ultime ...